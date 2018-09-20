FİNANS

Koçtaş, hobi boyaları ile boş vakitleri keyfe dönüştürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Kendi sanatını camdan kumaşa, seramikten dekoratif duvar boyalarına kadar birçok yüzeye taşımak isteyenlere yardımcı olacak yüzlerce çeşit Rich hobi boyaları, Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, hobi boyaları ile boş vakitleri keyfe dönüştürüyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, "Yeni bir hobi edinmek #güzelfikir" sloganıyla müşterilerini renklerin dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Koçtaş’ta satışa sunulan yüzlerce çeşit Rich hobi boyası ve stencil boyama şablonları; camdan kumaşa, seramikten metal yüzeylere, mobilyalardan duvarlara kadar pek çok yüzeye istenilen renk ve desende yenilik katıyor.

İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 ilde bulunan Koçtaş mağazalarında satışa sunulan hobi boyaları, yakında tüm Koçtaş mağazalarında bulunabilecek.

Rich hobi boyaları akrilik, chalked ve kumaş boya çeşitleri ve mat, parlak renk seçenekleriyle Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor. Pamuk, yün, ipek ve keten gibi pek çok kumaşın boyanmasında "kusursuz" sonuç veren kumaş boyaları; cam, emaye, kumaş, ahşap ya da herhangi bir yüzey için çok yönlü kullanılabilme özelliğine sahip akrilik boyalar; uygulandığı yüzeylere kadifemsi doku veren chalked boyaları yaşam alanlarına renk katıyor.

Hobi boyaları, ayrıca renkleri kararmış takılardan eskimiş spor ayakkabılara kadar birçok ürünün yepyeni bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor.

Koçtaş, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin ihtiyaç duyacağı raflar için de güzel fikirler sunuyor. Herhangi bir rafı kendi tasarımıyla sanat eserine dönüştürmek isteyenler, rafın ortasına kağıt bant ile bir şerit çekerek, şeridin bir yanını akrilik boyayla, diğer yanını ise rölyef boyayarak tasarımı tamamlayabiliyor.

Yaşam alanlarına kendi tarzını yansıtmak isteyen Koçtaş Kart sahipleri, akrilik boyalar, kara tahta boyaları, kumaş boyalar, rölyef pasta ve yüzlerce ürün seçeneği için Koçtaş mağazalarını ziyaret edebilecek.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldıMarsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı
Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeliProf. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koçtaş

En Çok Okunan Haberler

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Serdar Turgut'tan olay iddia: Birileri 'Erdoğan iyi iş yaptı' denilmesine tahammül edemiyor ve sosyal medyada blok koyduruyor

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Karısının yeğeniyle yasak aşk yaşadığını canlı yayında açıkladı!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni Ekonomi Programını açıkladı

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Asgari ücret pazarlıkları erken başladı! '2 bin TL olsun !'

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Tavan ücret ne kadar?

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Albayrak: Türkiye kur krizini atlattı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

'Cezayı öderim, yoluma devam ederim; artık bitti'

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

TİM/Gülle: YEP'te en büyük sorumluluk ihracatçılara düşüyor

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı başladı

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Jak Eskinazi: Vergiler içinde dolaylı vergilerin oranı düşürülmelidir

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Marsh&McLennan, Jardine Lloyd Thompson’ı 5.6 milyar dolara satın aldı

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Prof. Dr. Sinan Alçın: Gerçekçi hedefler somut adımlarla desteklenmeli

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

Discover Fintech 2018 gerçekleşti

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.