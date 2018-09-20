Koçtaş, hobi boyaları ile boş vakitleri keyfe dönüştürüyor

Rich hobi boyaları akrilik, chalked ve kumaş boya çeşitleri ve mat, parlak renk seçenekleriyle Koçtaş mağazalarındaki yerini alıyor. Pamuk, yün, ipek ve keten gibi pek çok kumaşın boyanmasında "kusursuz" sonuç veren kumaş boyaları; cam, emaye, kumaş, ahşap ya da herhangi bir yüzey için çok yönlü kullanılabilme özelliğine sahip akrilik boyalar; uygulandığı yüzeylere kadifemsi doku veren chalked boyaları yaşam alanlarına renk katıyor.

İlk olarak İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 14 ilde bulunan Koçtaş mağazalarında satışa sunulan hobi boyaları, yakında tüm Koçtaş mağazalarında bulunabilecek.

Koçtaş’ta satışa sunulan yüzlerce çeşit Rich hobi boyası ve stencil boyama şablonları; camdan kumaşa, seramikten metal yüzeylere, mobilyalardan duvarlara kadar pek çok yüzeye istenilen renk ve desende yenilik katıyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, "Yeni bir hobi edinmek #güzelfikir" sloganıyla müşterilerini renklerin dünyasını keşfetmeye davet ediyor.

Hobi boyaları, ayrıca renkleri kararmış takılardan eskimiş spor ayakkabılara kadar birçok ürünün yepyeni bir görünüm kazanmasına da yardımcı oluyor.

Koçtaş, okulların açılması ile birlikte öğrencilerin ihtiyaç duyacağı raflar için de güzel fikirler sunuyor. Herhangi bir rafı kendi tasarımıyla sanat eserine dönüştürmek isteyenler, rafın ortasına kağıt bant ile bir şerit çekerek, şeridin bir yanını akrilik boyayla, diğer yanını ise rölyef boyayarak tasarımı tamamlayabiliyor.

Yaşam alanlarına kendi tarzını yansıtmak isteyen Koçtaş Kart sahipleri, akrilik boyalar, kara tahta boyaları, kumaş boyalar, rölyef pasta ve yüzlerce ürün seçeneği için Koçtaş mağazalarını ziyaret edebilecek.

