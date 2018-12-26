Koçtaş ve Unico Sigorta'dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Koçtaş ve Unico Sigorta iş birliği kapsamında "Ustabilir" uygulamasını indirip uygulama üzerinden hizmet alacak ilk bin kişinin evi, bir ay süresince Unico Sigorta "Ev Güvence Paketi" ile sigortalanacak.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, şirketin hayata geçirdiği ve ustalar ile evini yenilemek isteyenleri buluşturduğu "Ustabilir" uygulaması üzerinden hizmet alacak ilk bin kişinin evi, bir ay süresince Unico Sigorta'nın "Ev Güvence Paketi" ile sigortalanıyor.

Müşterinin ustaya talep göndermesinin ardından ustanın kabul etmesiyle birlikte kullanıcıya sigorta seçeneği sunuluyor. Kullanıcının başvuru formunu doldurmasıyla birlikte de 30 günlük sigorta süreci başlamış oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Pazarlama Direktörü Ebru Darip, Unico Sigorta ile iş birliği yapmaktan dolayı memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tesisat, dekorasyon ve dış mekan tadilatlarında işinin ehli olan 5 binin üzerinde ustanın kayıtlı olduğu ve bugün 60 binin üzerinde indirme sayısına ulaşan Ustabilir uygulamamız, Koçtaş müşterilerinin yanı sıra evini yenilemek isteyen herkesin kullanımına açık. Tamamen ücretsiz ve komisyonsuz... Uygulamamızı her geçen gün geliştiriyor ve çeşitli iş birlikleriyle müşterilerimizin deneyimini sürekli daha da üst noktaya taşıyoruz.