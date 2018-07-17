FİNANS

Koçtaş Yaşayan Evler Blog, yayında

FİNANS HABERLERİ  | 17.07.2018 09:56 | Son Güncelleme

Koçtaş Yaşayan Evler Blog'un "Akıllı Çözümler" kategorisinde yer alan "eskiden yeniye dönüşüm" başlığındaki önerilerle yaşam alanlarınızda geri dönüşüm odaklı çözümler üreterek sıra dışı şıklığı yakalarken, "kendin yap" bölümüyle hobi köşesini oluşturmanın yanı sıra merdivenden raf, paletten yatak, kedi kulübesi gibi birçok yaratıcı fikirle yaşam alanlarına keyif katılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın, yaşam alanlarına dair pek çok fikri ve ipucunu bir araya getirdiği Koçtaş Yaşayan Evler Blog hayata geçti.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, yaşam alanlarını güzelleştirmek isteyenlere ilham kaynağı olacak güzel fikirlerini yepyeni bir platform üzerinden paylaşıyor. Koçtaş Yaşayan Evler Blog, dekorasyon alanındaki fikirlerin yanı sıra yaratıcı ve hayatı kolaylaştıracak çözüm önerileri ve ipuçları sunuyor.

Yaşam alanlarına dair birbirinden güzel fikirlere ilham olacak, okuyucularına bu fikirleri hayata geçirme yollarını anlatarak hayatı kolaylaştıracak pek çok farklı öneriyi içinde barındıran Koçtaş Yaşayan Evler Blog, akıllı çözümler, pratik çözümler, usta çözümler ve hikayeler-gündem olmak üzere 4 ana kategoriden oluşuyor.

Koçtaş Yaşayan Evler Blog'un "Akıllı Çözümler" kategorisinde yer alan "eskiden yeniye dönüşüm" başlığındaki önerilerle yaşam alanlarınızda geri dönüşüm odaklı çözümler üreterek sıra dışı şıklığı yakalarken, "kendin yap" bölümüyle hobi köşesini oluşturmanın yanı sıra merdivenden raf, paletten yatak, kedi kulübesi gibi birçok yaratıcı fikirle yaşam alanlarına keyif katılabiliyor.

Pratik Çözümler kategorisi, birbirinden farklı dekorasyon seçeneği ile evlerini baştan sona yenilemek ya da ufak dokunuşlarla güzelleştirmek isteyenler için güzel fikirlerle dolu. Salondan yatak odasına, antreden bahçeye, balkondan çocuk odasına, ofisten banyoya kadar yaşam alanlarının her bölümüne özel trendlere ve ipuçlarına bu bölümden ulaşabilirken, aydınlatma, mobilya ve mutfak için ihtiyaç duyulan tüm çözüm önerilerine kolayca erişilebiliyor.

Koçtaş Yaşayan Evler Blog'un "Usta Çözümler" kategorisinde bulunan "nasıl yapılır" ve "usta ekipmanlar" başlıklarında duvar kağıdının nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgilere ulaşılabilirken, "hikayeler-gündem" kategorisinden, özel günlerden mevsim değişikliklerinde yapılması gereken hazırlıklara kadar hayatı kolaylaştıracak birçok öneriye ulaşmak mümkün.

Ayrıca, Koçtaş Yaşayan Evler BLOG okurları önümüzdeki günlerde ilgi alanlarına göre kendilerine özel içerik ve çözüm önerilerine de ulaşabilecek.
Evleri farklı kılacak, ihtiyaçlara cevap verecek, hayatı kolaylaştıracak önerilerle buluşmak için blog.koctas.com.tr'ye tıklamak yeterli olacak.

PARTNERSahil sporuSahil sporu
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektirBTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir
Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koçtaş

En Çok Okunan Haberler

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Survivor Turabi Çamkıran'ın acı günü

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Adnan Oktar'ın grubunda yer alan eski kedicik Ceylan Özgül'den canlı yayında itiraf

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Para ile vatandaş olunabilecek ülkeler! İşte detaylar...

Demirören Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

Demirören Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Yıldırım Demirören atandı

Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)

Dolar ne kadar? (17.07.2018 dolar kuru)

İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel alacak! İşte başvuru şartları

İçişleri Bakanlığı 1117 adet personel alacak! İşte başvuru şartları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

BTSO Başkanı Burkay: İşsizlik, reformlarla daha hızlı düşecektir

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu (2)

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Finansevim'den evi olmayanları ev sahibi yapacak formül

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Rusya ve ABD bir konuda uzlaşıyor: İlişkilerin kötüleşmesi ABD’nin suçu

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Limak Enerji'den, elektrik faturasını yüzde 5 indirimli ödeme imkanı

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

Arslantürk: Üretici fındığı piyasaya kontrollü indirmeli

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.