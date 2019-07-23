Koçtaş'da Chippin ile mobil ödeme başlıyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, Koç Topluluğu şirketlerinden Tanı'nın dijital dönüşüme ve yeni nesil müşterilerin beklentilerine cevap veren mobil sadakat uygulaması Chippin'e dahil oldu.

Koçtaş ve Tanı'dan yapılan açıklamaya göre, CRM alanında pek çok ilke imza atmış Tanı'nın geliştirdiği Chippin mobil sadakat programına katılan Koçtaş, müşterilerinin mağaza deneyimlerini daha da zenginleştirerek mobil ödeme kolaylığı sağlıyor.

Chippin, bu iş birliğini tüketicilere avantajlı bir kampanya ile duyuruyor. Akıllı telefonuna Chippin'i indiren herkes, 24 Ağustos tarihine kadar Koçtaş mağazalarından yapacakları alışverişlerini Chippin ile ödemeleri durumunda 50 lira Chippin kazanacak.

Kampanyadan faydalanmak için 30 gün içinde 2 defa 125 lira ve üzeri ödemenin Chippin ile yapılması gerekiyor.

Kazanılan 50 lira Chippin, Koçtaş mağazalarında kullanılabileceği gibi farklı sektörlerden 250'yi aşkın markada da harcanabilecek. Tüketicileri memnun edecek bu lansman kampanyasının benzerleri yıl boyunca devam edecek.