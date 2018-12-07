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Koçtaş’ın gelişim merkezi “Koçtaş Kampüs” açıldı

FİNANS HABERLERİ  | 07.12.2018 11:51 | Son Güncelleme

Koçtaş, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonu kapsamında uzman perakendeciler yetiştirme hedefiyle Koçtaş Kampüs’ün kapılarını açtı -Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu: -“İhtiyaç duyduğumuz donanımlı insan kaynağını Koçtaş Kampüs ile kendimiz yetiştireceğiz”

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonu kapsamında uzman perakendeciler yetiştirme hedefiyle Koçtaş Kampüs’ü hayata geçirdi.

Koçtaş’tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonu kapsamında uzman perakendeciler yetiştirme hedefiyle Koçtaş Kampüs’ün kapılarını açtı. Koçtaş Kampüs’te çalışanlara verilecek eğitimlerin yanı sıra, 2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirilmesi hedefleniyor.

Dört birimden oluşan Koçtaş Kampüs, Türkiye’de bu birimleri bir araya getiren bir okul olma özelliği de taşıyor. Ev geliştirme projelerinin ilk defa tek çatı altında toplandığı Koçtaş Kampüs’te yenilikçi ve inovasyona dayalı projelerin üretileceği, yeni süreç, sistem ve uygulamaların tasarlanacağı Ar-Ge merkezi, pazarlama ekibinin “Kendin yap (DIY)” video ve içeriklerini oluşturacakları stüdyo, reyon düzenleme örneklerinin yapılacağı laboratuvar ve eğitimlerin yapılacağı MYK standardına uygun atölyeler bulunuyor.

2 bin 600 metrekare alanda kurulu kampüste 7 farklı atölyenin yanı sıra 200 kişi kapasiteli konferans salonu, dönüştürülebilir toplantı odaları da yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonlarına hizmet edecek çok önemli bir oluşumu hayata geçirdiklerini dile getirdi. Dünya genelinde iş yapma biçimlerinin önemli bir değişim geçirdiğini belirten Özpamukçu, şunları kaydetti:

“Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yakın gelecekte, değişimin boyutunun, hızının ve etkilerinin çok daha arttığını göreceğiz. Bu yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen kurumlar önemli rol oynayacak. Koçtaş olarak tüm dünyada esen bu değişim ve dönüşüm rüzgarına uyum sağlıyor ve bu sürece sektörümüzde liderlik ediyoruz. 2016 yılında Ar-Ge merkezi, stüdyo, laboratuvar ve atölyelerden oluşan 4 birimi tek çatı altında toplama amacıyla yola çıktığımız Koçtaş Kampüs ile bugün Türkiye’de bir ilke imza atmış olduk. En büyük gücümüz olan çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine odaklanarak, ihtiyaç duyduğumuz donanımlı insan gücünü Koçtaş Kampüs’te kendimiz yetiştireceğiz.”

Özpamukçu ayrıca Koçtaş Kampüs bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi teknolojiler geliştirerek, bunu bir kültür haline dönüştürmenin şirketin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu dile getirerek, “Burada müşterilerimize dokunan süreçlerimiz başta olmak üzere şirketimizin tüm süreçlerini teknoloji ile daha verimli hale getireceğiz, dijital yeteneğimizi daha da artıracağız. ” ifadelerini kullandı.

-“2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz”

Koçtaş Kampüs’te 100’ün üzerinde farklı eğitim başlığında çalışanlarının gelişimini desteklediklerini belirten Özpamukçu, şöyle devam etti:

“Koçtaş Kampüs’ü farklılaştıran en önemli noktalardan biri mağazalarımızda yer alan boya, elektrik, tesisat gibi her kategorinin bir eğitim atölyesinin olması. Çalışanlarımız sorumlu oldukları alana ilişkin ürün bilgisi, yeni teknolojiler gibi teknik konudaki uzmanlıklarını Kampüs’te geliştirirken; birebir uygulama yapıp deneyimleyerek öğrenme fırsatı da yakalıyorlar. İkinci önemli nokta ise ustalarımız. Perakende sektörünün, ülkemizde hem şu anda hem de gelecekte ustalarla beraber büyüyeceğine inanıyor, yatırım ve projelerimizde ustalarımıza daima yer veriyoruz. 2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımız ve ustalarımıza ek olarak 2019 yılı itibariyle Kampüs’te eğitim almak isteyen müşterilerimizi de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz Kampüs’te atölyelere katılarak, ev dekorasyonlarını kendi isteklerine göre tasarlayacak ve küçük dokunuşlarla hayatlarında büyük farklar oluşturabilecek.”

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- “Yeni fikirler, Koçtaş’ı ileriye taşıyacak önemli projeler buradan çıkacak.”

Koçtaş İnsan Kaynakları Direktörü Aylin Yazgan İyicik ise Koçtaş Kampüs’ün tasarımını yaparken, iş birimlerinin farklı uzmanlıklarının bir araya gelip kolektif çalışmalarla sonuç üretebilecekleri alanlar oluşturmaya özen gösterdiklerini bildirdi. Şirket içerisinde birlikte iş yapmanın gücüne ve bunun oluşturduğu enerjinin çıkarttığı sonuçların etkinliğine çok inandıklarını dile getiren İyicik, şunları kaydetti:

“Hiyerarşiden uzak, pozisyondan bağımsız, herkesin birlikte öğrenebileceği, birlikte fikir geliştirebileceği ve işbirliği içinde güzel projelere birlikte imza atabileceği alanlar sağlamayı hedefledik. Birbirinden öğrenmenin, mümkün olduğu kadar en üst seviyede olmasını istiyoruz. Fiziksel ortam da buna oldukça müsait. Çalışanlarımızın işbirliğini ve arkadaşlıklarını geliştirdikleri bir sosyalleşme alanı ve güzel fikirlerin doğduğu bir ilham alanı sunuyor, grup çalışmalarına imkan sağlıyor. Açıldığı günden bu yana 1750 çalışanımız için 186 eğitim sınıfında ve 22 bin saatlik eğitimin tamamlandığı Koçtaş Kampüs’te çalışma arkadaşlarımız hem bilgilerini birbiriyle paylaşıyor, hem de kendi uzmanlıklarını geliştirebiliyor. Yeni fikirler, Koçtaş’ı ileriye taşıyacak önemli projeler buradan çıkacak.”

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