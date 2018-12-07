Koçtaş’ın gelişim merkezi “Koçtaş Kampüs” açıldı

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonu kapsamında uzman perakendeciler yetiştirme hedefiyle Koçtaş Kampüs’ü hayata geçirdi. Koçtaş’tan yapılan açıklamaya göre, Koçtaş, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonu kapsamında uzman perakendeciler yetiştirme hedefiyle Koçtaş Kampüs’ün kapılarını açtı. Koçtaş Kampüs’te çalışanlara verilecek eğitimlerin yanı sıra, 2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirilmesi hedefleniyor. Dört birimden oluşan Koçtaş Kampüs, Türkiye’de bu birimleri bir araya getiren bir okul olma özelliği de taşıyor. Ev geliştirme projelerinin ilk defa tek çatı altında toplandığı Koçtaş Kampüs’te yenilikçi ve inovasyona dayalı projelerin üretileceği, yeni süreç, sistem ve uygulamaların tasarlanacağı Ar-Ge merkezi, pazarlama ekibinin “Kendin yap (DIY)” video ve içeriklerini oluşturacakları stüdyo, reyon düzenleme örneklerinin yapılacağı laboratuvar ve eğitimlerin yapılacağı MYK standardına uygun atölyeler bulunuyor.

2 bin 600 metrekare alanda kurulu kampüste 7 farklı atölyenin yanı sıra 200 kişi kapasiteli konferans salonu, dönüştürülebilir toplantı odaları da yer alıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Koçtaş Genel Müdürü Alp Önder Özpamukçu, dünya standartlarında ev geliştirme perakendecisi olma vizyonlarına hizmet edecek çok önemli bir oluşumu hayata geçirdiklerini dile getirdi. Dünya genelinde iş yapma biçimlerinin önemli bir değişim geçirdiğini belirten Özpamukçu, şunları kaydetti: “Alıştığımız rekabet kuralları farklılaşıyor. Yakın gelecekte, değişimin boyutunun, hızının ve etkilerinin çok daha arttığını göreceğiz. Bu yeni dönemde; teknoloji ve insan kaynağı gücünü doğru konumlandırabilen kurumlar önemli rol oynayacak. Koçtaş olarak tüm dünyada esen bu değişim ve dönüşüm rüzgarına uyum sağlıyor ve bu sürece sektörümüzde liderlik ediyoruz. 2016 yılında Ar-Ge merkezi, stüdyo, laboratuvar ve atölyelerden oluşan 4 birimi tek çatı altında toplama amacıyla yola çıktığımız Koçtaş Kampüs ile bugün Türkiye’de bir ilke imza atmış olduk. En büyük gücümüz olan çalışanlarımızın eğitim ve gelişimine odaklanarak, ihtiyaç duyduğumuz donanımlı insan gücünü Koçtaş Kampüs’te kendimiz yetiştireceğiz.”

Özpamukçu ayrıca Koçtaş Kampüs bünyesinde kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi teknolojiler geliştirerek, bunu bir kültür haline dönüştürmenin şirketin öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu dile getirerek, “Burada müşterilerimize dokunan süreçlerimiz başta olmak üzere şirketimizin tüm süreçlerini teknoloji ile daha verimli hale getireceğiz, dijital yeteneğimizi daha da artıracağız. ” ifadelerini kullandı. -“2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz” Koçtaş Kampüs’te 100’ün üzerinde farklı eğitim başlığında çalışanlarının gelişimini desteklediklerini belirten Özpamukçu, şöyle devam etti: “Koçtaş Kampüs’ü farklılaştıran en önemli noktalardan biri mağazalarımızda yer alan boya, elektrik, tesisat gibi her kategorinin bir eğitim atölyesinin olması. Çalışanlarımız sorumlu oldukları alana ilişkin ürün bilgisi, yeni teknolojiler gibi teknik konudaki uzmanlıklarını Kampüs’te geliştirirken; birebir uygulama yapıp deneyimleyerek öğrenme fırsatı da yakalıyorlar. İkinci önemli nokta ise ustalarımız. Perakende sektörünün, ülkemizde hem şu anda hem de gelecekte ustalarla beraber büyüyeceğine inanıyor, yatırım ve projelerimizde ustalarımıza daima yer veriyoruz. 2021 yılı sonuna kadar en az 300 sertifikalı usta yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Çalışanlarımız ve ustalarımıza ek olarak 2019 yılı itibariyle Kampüs’te eğitim almak isteyen müşterilerimizi de ağırlamaya hazırlanıyoruz. Müşterilerimiz Kampüs’te atölyelere katılarak, ev dekorasyonlarını kendi isteklerine göre tasarlayacak ve küçük dokunuşlarla hayatlarında büyük farklar oluşturabilecek.”