FİNANS

Koçtaş'tan öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürün ve çözüm önerileri

FİNANS HABERLERİ  | 19.09.2018 11:51 | Son Güncelleme

Koçtaş, genç odalarından çalışma masalarına, sandalyeden kitaplığa kadar birçok mobilya ve aksesuar ile öğrencilerin keyifle vakit geçirebilecekleri bir oda için gerekli tüm çözüm önerilerini uygun fiyatlarla sunuyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, okula dönüş hazırlıklarının başladığı bu dönemde sunduğu "güzel" fikirler ve öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak çözüm önerilerini her bütçeye uygun avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, çocuklarının yaşam alanlarını güzelleştirirken bir yandan da tasarruf etmek isteyenlerin tercihi olan Koçtaş’ta, her yaş grubundan öğrencinin kullanabileceği ilham veren şık ve rahat tasarımlar, fonksiyonel çözümlerle odaları baştan aşağı yenilemek mümkün.

Öğrencilerin zamanının çoğunu geçirdikleri odalarını tek seferde kolayca yenilemek için en uygun çözüm olan genç odaları ile alandan tasarruf edilebiliyor. 7 yıl garantili, 3 kapılı, 2 çekmeceli, 120 santimetre, en 54 santimetre derinlikte aynalı gardırop bin 100 liralık fiyatıyla her bütçeye hitap ediyor.

Koçtaş’ta satışa sunulan şık tasarımlı çalışma masaları ve ergonomik sandalyeler, uzun ders çalışma saatleri süresince öğrencilerin performanslarını artırarak onlara verimli ve rahat bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor. Farklı renk seçenekleri ile çalışma masaları 109,90 liradan başlayan, çalışma koltukları ise 159,90 liradan başlayan fiyatlarla öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sunuyor.

Öğrencilerin ders çalışırken ya da gece kitap okurken ihtiyaç duyacağı masa lambaları ise 59,99 liradan başlayan fiyatlarıyla uygun çalışma ortamlarının oluşturulmasına katkıda bulunuyor.

Koçtaş’ta bulunan saklama kutularını dosya düzenleyici olarak kullanan öğrenciler, hem ekstra raf masrafından kurtuluyor hem de alandan tasarruf ediyor. Koçtaş’ta kare, dikdörtgen ya da yuvarlak alternatifleriyle satışa sunulan saklama çözümleri 14,99 liradan başlayan fiyatlarıyla evin her bölümünde estetik bir şekilde dağınıklığı topluyor.

Her mekanın ihtiyaçlarına cevap verebilen depolama üniteleri, farklı formları ile her stile hitap ederken odanın düzenli kalmasına yardımcı oluyor. 5 bölmeli beyaz kitaplık 129,90 liralık, beyaz veya safir meşe renk alternatifleriyle yatay ya da dikey olarak kullanılabilen Hyd kitaplık 139,90 liralık uygun fiyatlarıyla Koçtaş mağazalarında satışa sunuluyor.

Koçtaş’ın sunduğu ayrıcalıklı fiyatlardan faydalanmak için 3 Ekim’e kadar Koçtaş’a uğramak gerekiyor.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kestiKurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti
TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyorTOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Koçtaş

En Çok Okunan Haberler

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Ertuğrul Özkök: Esad'a ilk önemli jest

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Merkez Bankası'ndan döviz kararı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Dünya devi Amazon, Türkiye'de resmen açıldı!

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

Benzin ve motorine büyük indirim! Fiyatlara yansıyacak mı?

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

IFC'den Türkiye'ye 1.1 milyar dolar yatırım

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Otomobilde ilk tercih "Renault"

Otomobilde ilk tercih "Renault"

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

İstanbul büyük göçe hazırlanırken yollar kapatılacak mı?

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

1000 kişinin çalıştığı seramik fabrikasında, üretim durduruldu

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Trump Çin’e 267 milyar dolar değerinde vergi uygulamaya “hazır olduğunu” söyledi

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

SRP Legal: Blockchain'de teknik regülasyona öncelik verilmeli

Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

Pırlanta ve elmaslar, halk gününde maliyetine satışta

Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Silo undaki kayıpları yüzde 10 azaltıyor

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

Kurdaki yüksek seyir GES'lerin güneşini kesti

TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

Kredili konut satışları Ağustos'ta yüzde 67.1 azaldı (2)

Kredili konut satışları Ağustos'ta yüzde 67.1 azaldı (2)

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.