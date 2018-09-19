Koçtaş'tan öğrencilerin ihtiyaç duyacağı ürün ve çözüm önerileri

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, okula dönüş hazırlıklarının başladığı bu dönemde sunduğu "güzel" fikirler ve öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak çözüm önerilerini her bütçeye uygun avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.

Koçtaş'tan yapılan açıklamaya göre, çocuklarının yaşam alanlarını güzelleştirirken bir yandan da tasarruf etmek isteyenlerin tercihi olan Koçtaş’ta, her yaş grubundan öğrencinin kullanabileceği ilham veren şık ve rahat tasarımlar, fonksiyonel çözümlerle odaları baştan aşağı yenilemek mümkün.

Öğrencilerin zamanının çoğunu geçirdikleri odalarını tek seferde kolayca yenilemek için en uygun çözüm olan genç odaları ile alandan tasarruf edilebiliyor. 7 yıl garantili, 3 kapılı, 2 çekmeceli, 120 santimetre, en 54 santimetre derinlikte aynalı gardırop bin 100 liralık fiyatıyla her bütçeye hitap ediyor.

Koçtaş’ta satışa sunulan şık tasarımlı çalışma masaları ve ergonomik sandalyeler, uzun ders çalışma saatleri süresince öğrencilerin performanslarını artırarak onlara verimli ve rahat bir çalışma ortamı oluşturulmasına yardımcı oluyor. Farklı renk seçenekleri ile çalışma masaları 109,90 liradan başlayan, çalışma koltukları ise 159,90 liradan başlayan fiyatlarla öğrencilere konforlu bir çalışma ortamı sunuyor.