Koçtaş'tan uygun bütçeli kolay çözüm önerileri

İSTANBUL (AA) - Koçtaş, müşterilerinin yaşamlarını büyük tadilata gerek kalmadan kolaylaştırıyor. Şirket, hayal edilen yaşam alanlarına uygun bütçe ve kolay çözümlerle ulaşmayı mümkün kılıyor.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, şirket, aydınlatmadan perdeye, kapı kulpundan kilime, aynadan dekoratif objelere kadar yüzlerce ürün seçeneği ve pratik çözüm önerileriyle büyük tadilata girişmeden minik dokunuşlarla yaşam alanlarına yenilik katmaya yardımcı oluyor.

Yaşam alanlarına tarzını yansıtmak isteyenler için dekoratif objeler 19,99 TL'den, dekoratif aynalar 6,99 TL'den, nevresim setleri 39, 99 TL'den başlayan fiyatlarla Koçtaş'ta müşterileri bekliyor. Yeniliği pencerelerden başlamak isteyenler için onlarca çeşit tül ve fon perde seçeneği ve özel ölçü perde hizmeti ayrıcalığı da uygun fiyatla sunuluyor.

