İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın "Yaşayan Evler Dekorasyon Trendleri 2018" dergisi çıktı.

Koçtaş'dan yapılan açıklamaya göre, dergide, 2018 dekorasyon trendleri olan modern, country ve klasik stillerinin yansıtıldığı 13 yeni koleksiyon ile ultra violet, yeşil, marsala gibi yılın renkleri; dar alanlardan geniş mekanlara, her ihtiyaca uygun çözüm önerileriyle birlikte sunuluyor.

Koçtaş 'Yaşayan Evler Dekorasyon Trendleri 2018' dergisi modern stilde 8 farklı koleksiyon ile zenginleşiyor. Aydınlatmadan aksesuar grubuna kadar farklı seçimlerin ön plana çıktığı, çeşitli desen ve formlarla dikkat çeken modern stil önerileri Yaşayan Evler Dekorasyon Trendleri 2018 dergisinde tüketicilerle buluşuyor.

Dergi, modern tarzda sert hatlı metal eşyalar, beton ve tuğla görünümlü objeler, siyah, gri, bordo ve kahverengi tonların hakim olduğu 'Endüstriyel'; ahşap, hasır, rattan malzemeler, yeşil, bej ve doğal kahve renkler ile doğal tekstillerin göze çarptığı 'Doğal Yaşam'; az eşya, sade renk ve çizgilerin çıkış noktası olduğu 'Minimal'; kendinden desenli dokular, opak cam, beyaz ahşap, saydam griler ve yalınlık sunan 'Sade Tutkusu'; modern çizgilerin başrolde olduğu ama ışıltılı, hafif klasik ögeleri de kapsayan 'Parlayan Şıklık'; dekorasyonda çoklu renk tercihiyle düz hatlar ve zarif geçişlere sahip ahşap kullanımıyla 'Hayatın Renkleri'; yoğun şekilde renk ve aksesuar kullanılan ve evlerde neşeli bir hava estiren 'Karnaval Zamanı'; yaratıcılık, kişiselleştirme, canlı renkler, cesur desenler, bolca bitki kullanımıyla tanımlanan sezonsal koleksiyon 'Tropik Kaçış' gibi 8 farklı koleksiyon önerisiyle zenginleşiyor.