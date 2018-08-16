FİNANS

Koçtaş'un "Ustabilir" uygulaması şirketin bulunduğu tüm illerde

FİNANS HABERLERİ  | 16.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

Koçtaş'ın, tadilat yaptırmak ve evini yenilemek isteyenler ile işinin ehli ustaları buluşturduğu Ustabilir uygulaması artık Koçtaş mağazalarının bulunduğu tüm illerde kullanılabiliyor

İSTANBUL (AA) - Koçtaş'ın, tadilat yaptırmak ve evini yenilemek isteyenler ile ustaları buluşturduğu "Ustabilir" mobil uygulaması, Türkiye genelinde şirket mağazalarının bulunduğu 19 ilde kullanıma açıldı.

Koçtaş'ın açıklamasına göre, İstanbul, Antalya, Ankara ve Bursa gibi büyük illerin yanı sıra Muğla'dan Adana'ya, Balıkesir'den Kayseri'ye, Trabzon'dan Aydın'a kadar Koçtaş mağazasının bulunduğu tüm illerde kullanılabilen uygulama, ustalar ile kullanıcıların direkt iletişim kurmalarına imkan sağlarken, ustaların yeni iş fırsatları bulmasına da olanak tanıyor.

Koçtaş müşterilerinin yanı sıra tadilat yaptırmak isteyen herkesin kullanımına açık olan uygulama ile kullanıcılar, ihtiyaç duydukları hizmetle ilgili Koçtaş mağazalarının bulunduğu tüm illerdeki ustaları kolayca filtreleyebilirken; aradığı ustayı yorum, sertifika ve puanı üzerinden değerlendirebiliyor.

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Koçtaş

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