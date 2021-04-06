FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. finans
  4. Kod-29 nedir? Kod-29 ile işten çıkarılanlar işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve ihbar alabilir mi?

Kod-29 nedir? Kod-29 ile işten çıkarılanlar işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve ihbar alabilir mi?

FİNANS HABERLERİ  | 06.04.2021 13:01 | Son Güncelleme

İş yerinden SGK’ye bildirilen işten çıkarma kodları arasında yer alan Kod-29, ‘’İşverenin haklı feshi’’ olarak belirtiliyor. Salgın döneminde işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Bu yasak nedeniyle Kod-29 ile işçi çıkarmanın arttığı belirtiliyor. Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve İŞKUR’dan işsizlik maaşı dâhi alamıyor…

Kod-29 nedir? Kod-29 ile işten çıkarılanlar işsizlik maaşı, kıdem tazminatı ve ihbar alabilir mi?

Ancak bazı işçilerin ihbar tazminatını alabildiği belirtiliyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranıştan dolayı iş akdi Kod-29’dan feshedilen işçilerin, bu durumun aksini iddia ediyorsa, bunu kanıtlamakla mükelleftir. Kanıtlayan işçiler, mahkeme yoluyla kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve İŞKUR’dan işsizlik maaşı alabiliyor.

KOD 29 NEDİR?

Kod-29, ''Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle iş akdinin feshi'' anlamına geliyor. Bu kodun içeriğinde genel ahlaka aykırı davranışlar, hırsızlık, cinsel saldırı ve taciz gibi detaylar bulunuyor.

KOD 29 İLE İŞTEN ÇIKARILANLAR İŞSİZLİK MAAŞI, KIDEM TAZMİNATI VE İHBAR ALABİLİR Mİ?

'Ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış sebebiyle iş akdinin feshi' anlamına gelen 29 kodu ile işten çıkan çalışanlar, tazminat alamıyor. Ancak ihbar tazminatını bazı durumlarda alabiliyorken, kimi işçiler de ihbar tazminatını alamadığını söylüyor. Kod-29 ile işten çıkarılanlar İŞKUR’dan işsizlik maaşı da alamıyor.

İşverenin işçisini Kod-29 ile çıkarabilmesi için işçinin 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25/II bendi kapsamında paylaşılan fiillerden birini işlemesi gerekmektedir.

İşyerlerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde bu kodla işten çıkarma tehdidi çokça artarken, bu şekilde işten çıkarılan işçiler de gerçeğe aykırı bu bildirim sebebiyle yeni iş arama süreçlerinde karşılarına çıkan Kod-29 sebebiyle de ciddi sorunlarla karşılaşmaktadır.

KOD 29’A KARŞI YAPILACAKLAR

Ağır çalışma şartlarının meşru kabul ettirilmeye çalışılmasının ardından, kabul etmemenin “meşru” bir işten çıkarma gerekçesi sayıldığını gösteren Kod-29 ile işten çıkarmalara karşılık, işçi gösterilen gerekçenin geçerli olmadığı kanaatinde ise fesih bildiriminin yazılı tebliği tarihi itibarıyla bir ay içinde işverene karşı iş mahkemesinde işe iade davası açabilmektedir.

İşçinin talebini içeren bir dava da feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükü işverene aittir. Fakat, işçi, feshin başka bir nedene dayandığını ileri sürdüğü zaman bu iddiasını ispatla yükümlüdür. İşe iade davası, iş sözleşmesinin feshinin geçerli olması veya feshin geçersiz sayılması ile sonuçlanır. Bu davada işçi tarafından yapılan hukuki işlemin geçersiz olduğu iş sözleşmesinin sürdüğünün tespiti talep olunmaktadır. Feshin geçerli sayılması durumunda işçinin işe iadesi söz konusu olamayacaksa; işçinin hak kazanmış olması, koşulların oluşması durumlarda kıdem ve ihbar tazminatı isteme hakkı söz konusudur.

İşe iade istemeyen işçi de haksız iş akdinin feshi sebebiyle işe iade talep etmeden işçilik alacaklarını da isteyebilir.

2020’DE 177 BİN İŞÇİ KOD-29 İLE İŞTEN ÇIKARILDI

DİSK-AR tarafından iletilen soruya SGK tarafından verilen cevaba göre, 2020’de 177 bin işçi, "Kod-29" ile işten atıldı. Bu işçiler tazminat da alamadı, İşsizlik Fonu ödemelerinden de faydalanamadı.

DİSK-AR, salgından dolayı işten çıkarmanın yasak olduğu bu dönemde 2020’de tam 176 bin 662 işçinin Kod-29 sebebiyle işten çıkarıldığını duyurdu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
İşte A101 aktüel ürünler listesiİşte A101 aktüel ürünler listesi
Bankaların güncel kredi faiz oranlarıBankaların güncel kredi faiz oranları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Koronavirüste yeni belirtiler ortaya çıktı
Ramazan ayı için korkutan 60 bin vaka uyarısı
Ramazan ayı için korkutan 60 bin vaka uyarısı
Gram altın için 466 lira hedefi!
Gram altın için 466 lira hedefi!
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
'Senetle ev alma dönemi geri geldi'
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
“Yapamazsın” dediler, taleplere yetişemiyor
Bayram ikramiyesi zammı 2021
Bayram ikramiyesi zammı 2021
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Herkesi ilgilendiriyor! Mahkeme bankayı sorumlu tuttu
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
AK Parti'den kanun teklifi!
AK Parti'den kanun teklifi!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
Bakanlıktan kripto para açıklaması!
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
İkinci el araç fiyatları neden artıyor?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı?
Kısa çalışma ödeneği 5 Nisan'dan itibaren hesaplarda
A101 aktüel ürünler listesi | A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?
İşte A101 aktüel ürünler listesi
A101 hafta için saat kaçta açılıyor? İşte A101 çalışma saatleri
İşte A101 çalışma saatleri
İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!
İŞKUR yeni ilanlar yayınladı! 4000 TL maaşla işçi arıyorlar!
Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor
Brandcom günümüze özgü sanat tasarım ve üretim projelerinin IZZ'ini sürüyor
Emre Kurttepeli has been attended R&D Innovation Summit and Expo event as Keynote Speaker
Emre Kurttepeli has been attended R&D Innovation Summit and Expo event as Keynote Speaker

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.