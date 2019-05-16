KOD Ödülleri: Öğrenciler bulmaca çözerek fizik öğrenecek

İstanbul, 16 Mayıs (DHA) - Türkiye Bilişim Vakfı'nın (TBV) düzenlediği "KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması"nda birincilik ödülünü kazanan "Kağıt Makineler" öğrencilere "fiziksel bilgiye dayanan bulmacaları çözerek" fizik öğretiyor.

Türkiye Bilişim Vakfı tarafından, geleceği eğitimle şekillendirecek Matematik ve Fen Bilimleri alanında dijital oyun fikirlerinin ve oyunların desteklenmesi amacıyla ikinci kez düzenlenen “KOD Ödülleri” kazananları, Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall’de gerçekleştirilen törenle ödüllerini aldı.

Eczacıbaşı: Eğitim bir ihtiyaç oyun ise bir gereksinim

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı yarışmaya başvuran oyunların kalitesinde ve standartlarında beklenmedik oranda artış gördüklerini belirterek, "Umarım bu yarışmanın 10’uncusunu da yapma imkanımız olur ve her düzenleyeceğimiz geleneksel bir yarışma haline dönüşür. Bu yarışmayla uygarlığa yaptığımız etkiyi artırmaya çalışıyoruz. İnsan doğasında olan eğitimi ve oyunu yüzyıllar önce ikisini de birbirinden ayırmışız. Eğitim bir ihtiyaç oyun ise bir gereksinim. Biz bu eksiği düzeltmek ve ikisini de bir araya getirmek için çalışıyoruz. Zaten günümüzde oyunun da eğitimden intikamını aldığını rahatlıkla görüyoruz" diye konuştu

Dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katıldı

Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu üstlendiği yarışma, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, dijital oyunların eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenlendi. Yarışmaya, matematik ve fen bilimlerinde öğrenmeye katkı sağlayacak dijital oyun ya da dijital oyun fikri üretenler katıldı.

Toplam ödül 90 bin lira

Toplam ödüllerin 90 bin TL’yi bulduğu yarışmada, Oyun ve Fikir kategorilerinde ilk 3’e girenler ödüllendirilirken, tüm katılımcılara da sertifika verildi. Oyun kategorisinin birincisi olan Kağıt Makineler, ödülünü TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın elinden aldı.

Yarışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA Yönetim Kurulu Başkanı Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda Aygül, ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Kürşat Çağıltay ve İstanbul Enka Okulları Ortaokul Müdürü Dr. Özlem Mecit yer aldı.

KOD - Oyun kategorisi ödülleri

Birincilik Ödülü - Kağıt Makineler:

Bir çocuğun rüyasında geçen fizik simülasyonudur. Kağıt Makineler; 2 boyutlu, fizik tabanlı, öğretici bir platform oyunudur. Oyunda oyuncu, fiziksel bilgiye dayanan bulmacaları çözerek ilerlemeye çalışır. Oyunda ki bulmacalar genel olarak bozuk denge ve engellerle oyuncunun ilerlemesini önleyecek şekilde dizayn edilmiştir. Her bir bulmacayı geçmek için oyuncu dengeyi sağlamalı veya engeli kaldırmalıdır. Oyuncu bulmacaların çözümlerini oyun sırasında öğrendiği fizik bilgilerini kullanarak yapar.

İkincilik Ödülü - Bir Kimyagerin Macera Günlüğü:

Oyun içerisindeki karakter Kimyager Korhan, mahsur kaldığı ormanda kurtulmak için sunulan çeşitli engelleri kimyasal bileşikleri birleştirerek ve kullanarak geçebilmektedir. Bu şekilde oyuncuya doğrudan bir soru sormadan oyun oynama hissiyatı vererek dolaylı yoldan kullanılan bileşiklerin pek çok kez tekrar ettirilmesi amaçlanmaktadır. Bu şekilde öğrenenler kolaydan zora doğru, geribildirimlerin de bulunduğu ortamda kendi öğrenme hızlarında, seviyelerine uygun olarak öğrenme süreçlerini ilerleteceklerdir. Ayrıca ipucu-geribildirim sistemi de kolaydan zora giden oyunda zor bölümlere yaklaştıkça azaltılır ve öğrenende hedef kazanım test edilir.

Üçüncülük Ödülü - Tesla’nın Sırları:

Tesla’nın Sırları tek kişilik bir macera, aksiyon ve platform oyunudur. Oyun’un amacı oyunculara Fizik alanındaki; dalgalar, elektrik ve manyetizma konularını eğlenerek öğretmektir. Oyunda, oyuncu meşhur mucit Nikola Tesla’nın gizli laboratuvarlarındaki, Tesla’nın gün yüzüne çıkmamış icatlarını interaktif bir şekilde test edecek ve bir yandan da laboratuvarı ele geçiren düşmanları çeşitli stratejilerle yenmeye çalışacaktır.

KOD - Fikir kategorisi ödülleri

Birincilik Ödülü - Sayıların Efendisi: Oyun, öğrencilerin zorlandığı ve eğlenceli bulmadığı bir konunun kazanımlarına keyif alarak ulaşmayı sağlıyor. Bunun yanında oyuncuyu Türkiye’nin Dünya Mirasları Listesi’ne girmiş tarihsel zenginlikleri ile tanıştırıp heyecanlı bir yolculuğa ortak ediyor.

Planlanan fikrin çıktıları:

1) Matematiksel kazanımları keyif alarak pekiştirirken yerel değerlerinin bilincinde olan ve daha fazlasını öğrenmek adına içinde merak uyanan çocuklar edinebilmek.

2) Gerek tarihsel zenginlikler gerek bunların farklı matematik konularıyla bağdaştırılabilirliği açısından üretkenliğe ve geliştirilmeye açık bir oyun üretmek.

İkincilik Ödülü - İkinci kişi: Bu İyi Gelir isimli oyunuyla biyoloji dersinde vitamin ve mineral konularını öğreten, Hücreni Yarat isimli, oyuncu tarafından yaratılacak bir hücre simülasyonu ve Sayısal Adak isminde; öğrencilere çarpım tablosunu bir adak seremonisi şeklinde sunarak çarpım tablosunun öğrenimini oyunlaştırmayı hedefleyen bir oyun fikri projesi ile katıldı.

Üçüncülük Ödülü - İlham Perisi: Oyun boyunca, tarihte yaşamış farklı bilim insanlarına “yardımcı olunur”. Oyuncu bilim insanlarının düşünmesine nöronları bağlayarak, çalışırken hastalık kapanların da bağışıklık sistemini kontrol ederek bilim insanlarının günümüzde kullandığımız icatları yapmasını sağlar. Bazen gerekli matematik işlemlerini yapar, bazen de bozulan aletlerini tamir eder. Sonuç olarak oyuncu bilim insanlarını tanır, yaptıkları icadı ve onun için yaptıkları çalışmaları öğrenir. Eylemleri temsil eden oyunlar ise biyoloji (bağışıklık sistemi kontrolü, nöron bulmacaları), matematik (4 işlem) ve fizik (elektrik devreleri oluşturma, ışığın yansıması ve kırılması) alanlarında eğlenerek ve düşünerek bilgi sahibi olunmasını sağlar, kişi bu konulara merak duyar. (Fotoğraflı)



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