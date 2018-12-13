FİNANS

KOD Ödülleri’nin son başvuru tarihi 31 Ocak’a uzatıldı 

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 12:07 | Son Güncelleme

 Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarındaki dijital eğitim oyunlarının ödüllendirileceği KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın başvuru süresi 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı.

KOD Ödülleri’nin son başvuru tarihi 31 Ocak’a uzatıldı 

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Türkiye’de matematik ve fen bilimleri alanlarındaki dijital eğitim oyunlarının ödüllendirileceği KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması’nın başvuru süresi 31 Ocak tarihine kadar uzatıldı.
Bu yıl ikincisi gerçekleşen yarışma; ilkokul, ortaokul ve lise eğitim düzeylerinde, bilişim teknolojilerinin eğitimdeki önemini ve katkısını vurgulamak, bu alanda fikir üreten, dijital oyun geliştiren ve uyarlama yapan kişi ve kurumların çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla düzenleniyor.
Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) tarafından gerçekleştirilen, Eczacıbaşı Topluluğu’nun ana sponsorluğunu üstlendiği yarışma sayesinde, matematik ve fen bilimleri alanlarındaki eğitim oyunları ödüllendirilerek eğitim sistemindeki yerini alacak.
KOD Ödülleri Eğitim Oyunu Yarışması hakkında konuşan TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, KOD Ödülleri’ne verdikleri önemi belirtti ve şöyle devam etti:
“Destekçilerimizin de katkısıyla bu sene daha güçlü bir şekilde ikincisini düzenlediğimiz KOD Ödülleri’nde, eğitim sistemimize yenilikçi bir yaklaşım getirmeyi amaçlıyoruz.
“Dijital oyunlar ile desteklenen eğitim modeli ile öğrenciler sadece kuralları ve formülleri ezberlemekten öte aktif öğrenme sürecine girecek, keyif aldıkça bu konuda yetkinliklerini geliştirmek için çaba gösterecekler.
“Bu adımlarımızın gelecekte ülkemizin eğitim sistemine katkı vereceğine gönülden inanıyor ve geleceğimize değer katacak projeler üreten herkesin fikir ve oyun önerilerini heyecanla bekliyoruz.”
Toplam ödüllerin 90 bin lirayı bulan yarışmada, Türkiye İş Bankası da özel ödül verecek. Yarışma jürisinde, TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Netmarble EMEA CEO’su Barış Özistek, Purple PAN Creative Agency Kurucusu ve Kreatif Direktör Ozan Aydemir, Bahçeşehir Üniversitesi Dijital Oyun Tasarımı Bölüm Başkanı Güven Çatak, Türkiye İş Bankası Yetenek Yönetimi Bölümü Müdür Yardımcısı Niyazi Arda Aygül, ODTÜ Görsel-İşitsel Sistemler Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Kürşat Çağıltay ve İstanbul Enka Okulları Ortaokul Müdürü Dr. Özlem Mecit yer alıyor. (Fotoğraflı)

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