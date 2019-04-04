KOİF 2019 firmalarla iş arayanları buluşturdu

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ İnsan Kaynakları İstihdam Fuarı ve Kariyer Günleri (KOİF-2019), firmalarla iş arayanları bir araya getirdi.

İzmit'te bulunan İnterteks Fuar Alanı'nda 4- 6 Nisan tarihlerinde açık kalacak KOİF 2019 fuarında, personel arayan yaklaşık 200 firmanın insan kaynakları departmanı stant açtı. İşverenlerin iş gücü ve iş arayanların iş ihtiyaçlarının karşılanması, üniversite öğrencilerine işgücü piyasası ile ilgili bilgiler aktarılması, öğrencilerin çalışma hayatına hazırlanmalarının sağlanması ve öğrencilerin çalışabilecekleri iş yerleri konusunda bilgi edinmeleri gibi amaçlarla başlatılan KOİF 2019, Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve İŞKUR birlikteliği ile hayata geçirildi. KOİF 2019'un açılış törenine İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Hasan Aslan ve çok sayıda davetli katıldı.

KOİF 2019'un açılış töreninde konuşan İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, "İstihdam meselesi tüm devletlerin dün de, bugün de, yarın da önemli bir meselesi olmaya devam edecektir. İşsizlikle mücadele ve istihdamı artırmak için tüm ülkeler en ciddi politikalarını oluşturmak adına tüm imkanlarını seferber etmektedir. Bu yönüyle baktığımız zaman Türkiye'nin istihdam kurumu olarak İŞKUR, 1986 yılından bu yana tüm ülkemizde bu görevi yerine getirmeye çalışan ama Türkiye'nin tüm kurum ve kuruluşlarının zaman zaman görevlerini ve misyonlarını yerine getirmekte zorluk çektiği, hatta kurumların varlıklarının tartışıldığı, 'Kapatalım gitsin' gibi çözümlerin sunulduğu süreçleri yaşadık. 2002 yılında Türkiye genelinde sadece 1 il içerisinde 24 bin 482 kişinin istihdamına aracılık yapan bir kurum, kapatılması yönünde yaklaşımların bulunduğu bir ortamda, o günün Başbakanı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu kuruma olan inancıyla kurumun güçlendirilmesi ve sorumluluğunu yerine getirebilecek yeni bir yapıya kavuşturulması talimatını vermiştir" dedi.

İŞKUR sayesinde 1 milyondan fazla kişinin iş bulduğuna dikkat çeken Genel Müdür Uzunkaya, "Bu yapılanma sonucunda 2017 yılına gelindiğinde, malum Türkiye'nin zor süreçlerinin ardından milletçe, hep birlikte, işverenler ile karar aldık. 1,5 milyonluk yeni bir istihdam seferberliği başlattık. Bu istihdam seferberliği rakamlarının gerçekleştirilmesi gerçekten güçtü. 'Bu olabilir mi?' tartışmalarının yapıldığı, birilerinin de 'Asla olmasın' temennilerinde bulunduğu bir süreçte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ticaret ve sanayi odalarımız, illerde valilerimizin koordinesinde ciddi bir seferberlik halinde İŞKUR il müdürlüklerimizin tüm personelleriyle sahada bu sürecin takipçisi olmaları suretiyle 1.5 milyonluk bir istihdam gerçekleştirdik. İŞKUR, 24 bin 482 kişiden 1 milyon 57 bin 249 kişinin işe girmesine aracılık yapan bir kurum haline geldi. 2018 yılında Cumhurbaşkanımız 2017 yılının başarısını tebrik ederek milletimizin önüne yeni bir hedef koydu. Artı 2 istihdam politikasıyla yola çıktı. Elbette zirveye çıkmak, zirvede kalmak çok zordu. Yeni bir yaklaşım ile 2018 yılında bu defa 1 milyon 247 bin 188 kişinin işe girmesine, istihdamına aracılık yapan bir kurum. Yani 24 bin 482 kişiyi bir yılda tüm Türkiye istihdam ederken, sadece Kocaeli ilimiz geçen yıl 59 bin 811 kişinin istihdamını gerçekleştirdi. Yani Türkiye'nin 1 yılda yaptığının 2 katından fazlasını 2018 yılında Kocaelili işverenlerimiz gerçekleştirdi" şeklinde konuştu.