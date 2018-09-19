Köln Uluslararası Promosyon Ürünleri ve İthalat Fuarı açıldı

KÖLN (AA) - Almanya'nın Köln kentinde 28'incisi düzenlenen Uluslararası Promosyon Ürünleri ve İthalat Fuarı (IAW) açıldı.
Köln fuar merkezinde 30 bin metrekare alana kurulan IAW'a, çeşitli ülkelerden 362 firma katılıyor.
Uluslararası Promosyon Ürünleri ve İthalat Fuarı'nda dekorasyon, tekstil, el aletleri, ev ürünleri, temizlik malzemeleri, oyuncak ve elektronik malzemeler gibi çok sayıda son trend ürün sergileniyor.
Fuara İstanbul'dan katılan iş adamı Yılmaz Şayir, yaptığı açıklamada, firma olarak, 26 yıldır ürettikleri oda spreyi, deodorant ve tıraş köpüğü gibi ürünleri başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesine ihraç ettiklerini, fuara ihracat hacimlerini arttırmak için katıldıklarını söyledi.
Şayir, "Ev aletleri, el aletleri ve hırdavat sektöründe Türkiye, dünyada her yıl yukarı doğru bir trend gerçekleştirmektedir. İhracat oranımız, her yıl yüzde 20-25 seviyesinde yukarı çıkmaktadır. Son 5 yıldır devletin vermiş olduğu teşvikler önemlidir. Bu şekilde giderse ülke olarak Avrupa'da ilk 4 ülke arasına girmemiz söz konusu olacak." şeklinde konuştu.
Fuara İstanbul'dan katılan Ahmet Ziya Küçük de firma olarak son yıllarda ihracat yerine ithalata yoğunlaştıklarını, bu tür fuarlara katılarak ihracattaki paylarını her geçen yıl arttırdıklarını söyledi.
Üretim ve ihracatın önemine işaret eden Küçük, "Ekonomimiz için iki şey çok önemli; üretmek ve ihracat yapmak... Türkiye'de üretip sadece ülkemizde tüketmek yerine tüm dünyaya satmalıyız. O zaman ekonomi açısından çok daha faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerini, her sektörde fabrikaya dönüştürmemiz lazım. Her alanda üretip dünyaya satmalıyız." ifadelerini kullandı.
Fuar, 21 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.
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