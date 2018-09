Köln Uluslararası Promosyon Ürünleri ve İthalat Fuarı açıldı

Şayir, "Ev aletleri, el aletleri ve hırdavat sektöründe Türkiye, dünyada her yıl yukarı doğru bir trend gerçekleştirmektedir. İhracat oranımız, her yıl yüzde 20-25 seviyesinde yukarı çıkmaktadır. Son 5 yıldır devletin vermiş olduğu teşvikler önemlidir. Bu şekilde giderse ülke olarak Avrupa'da ilk 4 ülke arasına girmemiz söz konusu olacak." şeklinde konuştu.

Fuara İstanbul'dan katılan Ahmet Ziya Küçük de firma olarak son yıllarda ihracat yerine ithalata yoğunlaştıklarını, bu tür fuarlara katılarak ihracattaki paylarını her geçen yıl arttırdıklarını söyledi.

Üretim ve ihracatın önemine işaret eden Küçük, "Ekonomimiz için iki şey çok önemli; üretmek ve ihracat yapmak... Türkiye'de üretip sadece ülkemizde tüketmek yerine tüm dünyaya satmalıyız. O zaman ekonomi açısından çok daha faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Türkiye'nin her yerini, her sektörde fabrikaya dönüştürmemiz lazım. Her alanda üretip dünyaya satmalıyız." ifadelerini kullandı.

Fuar, 21 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.