"Köln'de yapılacak lojistik tesisimizle ihracat hedeflerimiz artacak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Asa, kurulacak depolama tesisinin, devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını belirtti.

Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmaları için Köln'e giderek ziyaretlerde bulundu.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik tarafından Köln'de kurulması planlanan üretim ve depolama tesisine yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Almanya'nın Köln kentinde yapılacak tesisin önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet vereceğini, faaliyete geçmesiyle ihracat hedeflerinin de artacağını açıkladı.

Marmarabirlik ürünlerinin Avrupa'da önemli ölçüde tercih edildiğini belirterek Asa, "Avrupa satışlarımızda raflarda yok duruma düşmemek için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte depolama tesisi yapılması yönünde karar alınmıştı. Alman Kalkınma Ajansı'ndan destek alınarak projemiz gerçekleştirilecektir. Alınacak teşvik ile arsa maliyeti dışında Marmarabirlik öz kaynakları kullanılmadan yatırımın tamamlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Önemli bir lojistik merkezi olacak

Asa, Avrupa'daki bayilere ürün ulaştırmanın 15-20 günlük süreyi aldığını hatırlatarak, "Köln'de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerindeki satış noktalarımıza günlük sevkiyat olacağından ürünlerimizin market raflarında yok durumu yaşanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçilik düşüncesiyle ve emeğe duyulan saygıyla birlikte stratejik yatırımlar yapıldığını ifade eden Asa, şunları kaydetti:

"Değişim-dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle daha güçlü kooperatif ve Marmarabirlik için çalışıyoruz. Önümüzdeki ürün alım döneminde en az 70 bin ton ürün almayı, ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Yarım asırlık bir kurumun sorumluluğunun bilinciyle Marmarabirlik'i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek arzusundayız."

