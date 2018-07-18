FİNANS

"Köln'de yapılacak lojistik tesisimizle ihracat hedeflerimiz artacak"

FİNANS HABERLERİ  | 18.07.2018 14:53 | Son Güncelleme

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa: - "Köln'de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır"

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Almanya'nın Köln kentinde yapılacak tesisin önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet vereceğini, faaliyete geçmesiyle ihracat hedeflerinin de artacağını açıkladı.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın en büyük sofralık zeytin üreticisi Marmarabirlik tarafından Köln'de kurulması planlanan üretim ve depolama tesisine yönelik çalışmalar titizlikle devam ediyor.

Hidamet Asa ve Genel Müdür İsmail Acar, tesisin fizibilite çalışmaları için Köln'e giderek ziyaretlerde bulundu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Asa, kurulacak depolama tesisinin, devam eden transit ticaret faaliyetleri için lojistik merkez olmasının planlandığını belirtti.

Arsanın tapu devir işlemlerinin tamamlandığını bildiren Asa, NRW. INVEST Germany Kalkınma Ajansı hibe fonlarından yararlanılacağına dikkati çekti.

Köln Belediyesinden arsanın uygun şartlarla alındığını anlatan Asa, planlanan projenin değişen dünya ve yeni pazarlama stratejisi adına büyük önem taşıdığını vurguladı.

Marmarabirlik ürünlerinin Avrupa'da önemli ölçüde tercih edildiğini belirterek Asa, "Avrupa satışlarımızda raflarda yok duruma düşmemek için yönetim kurulu üyelerimizle birlikte depolama tesisi yapılması yönünde karar alınmıştı. Alman Kalkınma Ajansı'ndan destek alınarak projemiz gerçekleştirilecektir. Alınacak teşvik ile arsa maliyeti dışında Marmarabirlik öz kaynakları kullanılmadan yatırımın tamamlanmasını öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

- Önemli bir lojistik merkezi olacak

Asa, Avrupa'daki bayilere ürün ulaştırmanın 15-20 günlük süreyi aldığını hatırlatarak, "Köln'de yapılacak tesisimiz önemli bir lojistik merkezi olma yönünde hizmet verecek. Tesisimizin faaliyete geçmesiyle birlikte ihracat hedeflerimiz de artacaktır. Avrupa ülkelerindeki satış noktalarımıza günlük sevkiyat olacağından ürünlerimizin market raflarında yok durumu yaşanmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yenilikçilik düşüncesiyle ve emeğe duyulan saygıyla birlikte stratejik yatırımlar yapıldığını ifade eden Asa, şunları kaydetti:

"Değişim-dönüşüm ve planlı büyüme hedefiyle daha güçlü kooperatif ve Marmarabirlik için çalışıyoruz. Önümüzdeki ürün alım döneminde en az 70 bin ton ürün almayı, ambalajlı olarak yılda 50 bin ton ürün satmayı hedefliyoruz. Yarım asırlık bir kurumun sorumluluğunun bilinciyle Marmarabirlik'i gelecek nesillerimize emanet ederken, güçlü bir şekilde teslim etmek arzusundayız."

PARTNERÜnlüler Şehitler Köprüsü'ndeÜnlüler Şehitler Köprüsü'nde
Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldıOtelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı
Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldiDomatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursa Marmarabirlik

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Torba yasadaki maddeler netleşti! Sağlık çalışanlarına müjde

Benzine indirim geldi

Benzine indirim geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

Bedelli askerlik yapmak isteyen çalışanlar izinli mi sayılacak? Açıklama geldi

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

'Yabancılar ne satıyorsa alın!'

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Milyonlarca emekliye müjde üstüne müjde! Ömür boyu güvence geliyor

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Şarık Tara hayatını kaybetti

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Asya Altyapı Yatırım Bankası'ndan Türkiye'nin enerji güvenliğine 600 milyon dolarlık destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Otelcilik sektöründe Türkiye’de bir ilke imza atıldı

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

Domatesi virüs vurdu, fiyatlar yükseldi

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

İŞKUR ile Kayseri OSB arasında İşbaşı Eğitim Programı İşbirliği Protokolü

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

Sevinç: Fındık fiyatlarının geçen yılın altında olacağını düşünmüyorum

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

Doğaltaş ve mermer ihracatının yüzde 38'i Burdur'dan

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.