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Kolombiya Devlet Ajansı ProColombia, İstanbul'da firmaları buluşturdu

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 13:29 | Son Güncelleme

Kolombiya'da turizm, ihracat ve yabancı yatırımları desteklemekten sorumlu devlet ajansı ProColombia, Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki 39 ülkeden 300'e yakın firmayı İstanbul'da bir araya getirdi - ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas: - "Colombia Business Matchmaking, bir Latin Amerika ülkesinin Türkiye'deki en önemli ticaret misyonlarından biri. O nedenle bu buluşma bizim için büyük global bir vitrin oldu" - "Kolombiya, yaratıcı endüstrilerde Latin Amerika'daki ana bağlantı noktalarından biri"

İSTANBUL (AA) - Kolombiya'da turizm, ihracat ve yabancı yatırımları desteklemekten sorumlu devlet ajansı ProColombia, 4 kıtadan 300’e yakın firmayı İstanbul’da buluşturdu.

Kolombiya'da turizm, ihracat ve yabancı yatırımları desteklemekten sorumlu devlet ajansı ProColombia, 17-18 Ekim'de İstanbul Kongre Merkezi'nde Avrupa, Asya, Afrika ve Güney Amerika'daki 39 ülkeden 300'e yakın firmanın üst yönetici (CEO) ve iş adamını Colombia Business Matchmaking Forum (Kolombiya İş Eşleştirme Forumu) ile bir araya getirdi.

Forumun açılışı Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra ve ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas tarafından yapıldı. Forumda 130 Kolombiyalı ihracatçı firmanın yöneticileri, 50'si Türk olmak üzere, Avrupa, Afrika ve Asya'dan toplam 39 ülkeden 140 firmanın yöneticileri ile buluşarak irtibat kurma, iş ve pazarlık yapma fırsatına sahip oldu. Forum boyunca bin 200'den fazla toplantı gerçekleşti.

ProColombia, forumla Kolombiyalı ihracatçıları ve uluslararası alıcıları Kolombiya'nın, özellikle de Avrupa Birliği ve Güney Kore'nin mevcut ticaret anlaşmalarından yararlanmaları amacıyla desteklemeye çalışıyor. Kurumun toplamda 1,6 milyardan fazla tüketiciye ulaşan 16 ticari anlaşması bulunuyor.

ProColombia, forum boyunca teke tek randevu programına ek olarak, deneyimlerini Kolombiyalı girişimcilerle paylaşacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Türkiye Yatırım Ofisi, kurumlar ve firmalar tarafından desteklenen bir pazar araştırması gündemi oluşturdu.

Villegas liderliğindeki Kolombiya delegasyonu, tarımsal gıda, moda, endüstri 4.0, kimya, metal işleme, yaşam bilimleri ve daha birçok sektörün CEO'ları ve yöneticilerinden oluşuyor.

- "Türkiye çok iyi bir ortak"

ProColombia İhracattan Sorumlu Başkan Yardımcısı Juliana Villegas, açılışta yaptığı konuşmasında İstanbul'u dünya nüfusunun yüzde 70'ini oluşturan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının merkezinde bulunan bir üs konumunda olması ve sahip olduğu uluslararası ticaretteki stratejik önemi nedeniyle seçtiklerini belirtti.

Organizasyona katılan yerli ve yabancı firmaların yanı sıra, İTO, Türkiye Yatırım Ofisi, KOSGEB ve PTT'ye desteklerinden dolayı teşekkür eder eden Villegas, Colombia Business Matchmaking'in, bir Latin Amerika ülkesinin Türkiye'deki en önemli ticaret misyonlarından biri olduğunun altını çizdi.

Villegas, o nedenle bu buluşmanın kendileri için büyük global bir vitrin olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Forumun gerçekleştiği iki gün boyunca ihracatçılarımız dünyanın her yerinden müşteri adaylarıyla buluşma fırsatı yakaladı. Kolombiya, yaratıcı endüstrilerde Latin Amerika'daki ana bağlantı noktalarından biri. Sektörde Kolombiyalı ihracatı bu yıl yüzde 30 büyümüş durumda. Bu nedenle, yazılım geliştirme, görsel-işitsel içerik, video oyunları ve uygulamaları konusunda uzmanlaşmış 22 şirketin katılımı ile endüstri 4.0, etkinlikte yer alan en güçlü sektörlerden biri. Türkiye çok iyi bir ortak, Türk firmalarından gördüğümüz ilgiden memnuniyet duyduk. Kolombiya aynı İstanbul gibi, bulunduğu kıtada merkez bir konumda olması sebebiyle globalleşmek isteyen firmalar için iyi bir ihracat üssüdür."

Moda Group'dan Juan Camilo Rivera da, "Ziyaretlerimiz Kolombiya'daki faaliyetlerimize dair bakış açımızı genişletti ve çözmemiz gerektiğini düşündüğümüz zorlukları bize gösterdi." dedi.

Rodher Cosmetics CEO'su Juan Pablo ise "Dünyaya nasıl yayılacağımız konusunda stratejik öneme sahip fikirler edindik." ifadelerini kullandı.

- Türk şirketlerine keşif gezisi

ProColombia heyeti, program çerçevesinde gıda, hazır giyim, endüsti 4.0, metal işleme, kimya ve yaşam bilimleri sektörlerinden Türkiye'nin önde gelen firmalarını ve teknoparkları tanımak ve yatırım potansiyelini araştırmak amacıyla keşif gezilerinde bulundu.

Ziyaret edilen teknoparkın üye şirketleri ile Kolombiyalı ihracatçılar arasında B2B toplantıları gerçekleştirdi.

ProColombia heyeti yarın Ambarlı Limanı'nı içeren ve Kapalıçarşı'daki müzakere teknikleri hakkında bilgi edinecekleri bazı ziyaretler gerçekleştirecek.

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Anahtar Kelimeler:
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