FİNANS

Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı

FİNANS HABERLERİ  | 08.07.2019 16:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin önemli bir pazar potansiyeli barındıran Kolombiya ve Peru’ya toplam otomotiv sektörü ihracatı geçen yıl 30 milyon dolar oldu.

Kolombiya ve Peru’ya otomotiv ihracatı 30 milyon dolara çıktı

İstanbul, 8 Temmuz (DHA) - Türkiye’nin önemli bir pazar potansiyeli barındıran Kolombiya ve Peru’ya toplam otomotiv sektörü ihracatı geçen yıl 30 milyon dolar oldu.
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB)’nin Türkiye’nin Güney Amerika kıtasına ihracatı ve ülkeler arasında karşılıklı otomotiv ticaretini artırmak amacıyla düzenlediği program kapsamında, Türkiye’den 12 firma temsilcisi Peru ve Kolombiya’nın otomotiv ithalatçı, toptancı firmaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.Türk firmaları akümülatör, klips, stablizer, yay, burç, elektronik korna, montaj kiti, radyatör, kamyon treyler ve otobüs yedek parçaları gibi çok sayıda ürün ve hizmetlerini Güney Amerikalı firmalara tanıttı.
Güney Amerika’da 50 milyonluk nüfusu ile en kalabalık ülkelerden olan Kolombiya’nın motorlu araç üretiminin 2024 yılında 200 bin adete ulaşması bekleniyor. Tedarik sanayide yatırımı olmadığı için bu alanda net ithalatçı olan Kolombiya, ithalatta da nispeten düşük gümrük vergileri uyguluyor. Ana sanayi ürünleri ithalatında daha yüksek gümrük vergileri olan ülkenin yine tedarik sanayi gümrük vergileri de makul düzeyde bulunuyor. Türk otomotiv firmaları açısından da avantaj yaratan bu durum, Kolombiya’ya yönelik otomotiv ihracatının tamamına yakınının tedarik sanayi ürünlerinden gerçekleştiği düşünüldüğünde, Türkiye için daha önemli bir paya ulaşma imkanı doğuruyor.
Ağırlıklı olarak Çin, Brezilya, Japonya, Kore, Meksika ve ABD gibi ülkelerden yaptığı otomotiv ithalatı 3.5 - 4 milyar dolar aralığında seyreden Peru’ya, Türkiye’nin sektör ihracatı ise 15 milyon dolar düzeyinde bulunuyor. Peru’ya otomotiv ihracatı 2012 yılından bu yana dört kat artarken, 2018 yılında ise 15 milyon dolara yaklaştı. Türkiye’den Peru’ya otomotiv ihracatının 7.9 milyon doları otobüs-midibüs-minibüsler, 6.2 milyon doları da tedarik sanayi ürünlerinden oluşuyor. Türkiye’nin tedarik sanayinde Peru’ya yönelik başlıca ihraç ürünleri arasında; süspansiyon amortisörleri, traktör aksam ve parçaları, taşıyıcı akslar için aksam ve parçalar, elektrikli kornalar, kamyon ve otobüs dış lastikleri yer alıyor. (Fotoğraflı)

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