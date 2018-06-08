FİNANS

Kolombiya'daki gıda fuarına Türkiye'den milli katılım

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 04:50 | Son Güncelleme

Uluslararası gıda fuarı Alimentec'te, şekerleme ve reçel çeşitleri, helva, lokum, pekmez gibi ürünlerin tanıtıldığı Türkiye standı ilgi görüyor

BOGOTA (AA) - Türkiye, Kolombiya'da bu yıl beşincisi düzenlenen ve birçok ülkenin temsil edildiği uluslararası gıda fuarı Alimentec'e milli katılım gösterdi.

Başkent Bogota'da Corferias Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki Alimentec, özellikle Amerika kıtasındaki birçok ülkeden gıda üreticilerini bir araya getirdi.

ABD, Arjantin, Brezilya, Güney Kore, Danimarka, Şili, Ekvador, Küba, Meksika, Panama, Peru, Venezuela gibi ülkelerin temsil edildiği fuara Türkiye de 10'dan fazla gıda üreticisiyle milli düzeyde katıldı.

Ekonomi Bakanlığının desteğiyle İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesinde fuara katılan Türk firmalarının temsilcileri, ziyaretçilerini "Türkiye, gücünü ve potansiyelini keşfet" anlamındaki İngilizce yazılı logosuyla hazırlanmış büyük stantta karşıladı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Ece Öztürk Çil de katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Türkiye standını ziyaret ederek firmalara başarılar diledi. Stantta, şekerleme ve reçel çeşitleri, helva, lokum, pekmez gibi ürünler tanıtılıyor.

Latin Amerika ve Kolombiya'yı "hedef bölge" olarak gören İstanbul İhracatçı Birlikleri bünyesindeki gıda ihracatçıları iki yıl önce kurulan fuara da katılım göstermişti.

Fuar bugün yapılacak etkinliklerle sona erecek.

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Alimentec Uluslararası Gıda Fuarı Bogota İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Kolombiya

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