FİNANS

Kolonyacılarda bayram hareketliliği

FİNANS HABERLERİ  | 30.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

Kolonyanın yaklaşık 150 çeşidinin üretilip satıldığı Balıkesir'deki kolonyacılar çarşısında, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor - Üretici ve perakendeci Feyzullah Saçar: - "Bayramın vazgeçilmez kolonya çeşidi limon kolonyası"

BALIKESİR (AA) - Türkiye'nin kolonya üretiminde önde gelen illerinden Balıkesir'de, Ramazan Bayramı öncesi satışlarda hareketlilik yaşanıyor.

Milli Kuvvetler Caddesi'nde bulunan Balıkesir Kolonyacılar Çarşısı'nda yaklaşık 150 çeşit kolonya üretilip satışa sunuluyor.

Kentte yaklaşık 30 yıldır kolonya üreticisi ve perakendecisi olan Feyzullah Saçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşan bayram öncesi satışların arttığını söyledi.

Günlük bin şişe civarında kolonya sattıklarını belirten Saçar, "Bayramın vazgeçilmez kolonya çeşidi limon kolonyası. Vatandaşlar en çok limon kolonyası satın alıyor. Bazı vatandaşlar beşer onar şişe kolonya alır. Hediyelik kolonya çeşitleri içinde ise zeytin çiçeği, zambak, çam kolonyası, mandalina ve kiraz çiçeği kolonyası en çok tercih edilenlerin başında geliyor." dedi.

Saçar, bayram öncesi vatandaşları sahte kolonyalara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

"Merdiven altı" tabir edilen kolonyaların ucuza satıldığını vurgulayan Saçar, şöyle konuştu:

"Bugün kolonyanın litre fiyatı 30 lira. Oysa marketlerde veya merdiven altı üretimlerden oluşan kolonyanın litresi ise 15 lira veya daha altı. Litresi 15 lira ve altında satılan kolonya maliyetini kurtarmadığı için güvenilir olmayabilir. Merdiven altı olarak üretilen kolonyaların büyük bölümünde etil alkol yerine, ucuz olduğu için boya sanayinde kullanılan ve insan sağlığı için zararlı olan metil alkol kullanılıyor. Bunlar göz ile temas ettiğinde kör edebilecek kadar ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu nedenle vatandaşlar bilindik ve güvenilir yerden kolonyalarını almalılar."

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Anahtar Kelimeler:
balikesir kolonya ramazan bayramı

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