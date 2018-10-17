FİNANS

Komşular için dükkanlar gece de açık olacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 15:48 | Son Güncelleme

Son dönemde alışveriş amaçlı turizmin yoğunlaştığı Edirne'de, Yunan ve Bulgar turist hareketliliğinden daha fazla yararlanma hedefiyle mağazaların gece de açık olması için çalışma yürütülüyor

EDİRNE (AA) - Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, Edirne'ye alışveriş amacıyla gelen Bulgar ve Yunan turistlerin kentte daha fazla kalmasını sağlamak amacıyla dükkanların geç saatlere kadar açık kalması için çalışma yaptıklarını belirtti.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, odada düzenlediği basın toplantısında, hafta sonu yoğun şekilde gelen Yunan ve Bulgar turistlerin, hafta içinde de gelmeye başladığını söyledi.

Sınır ötesi alışveriş hareketliliğinin ekonomiye olumlu etkisi olduğunun altını çizen Zıpkınkurt, "Beyaz Geceler diye bir tabir var St. Petersburg'da, Rusya'da. Hava hep aydınlık ve gece olmuyor. Biz de 'Beyaz Geceler' diye bir alışveriş festivali yapmak istiyoruz, esnaflarımızın desteğiyle. Gece saat 01.00 veya 02.00'ye kadar dükkanları açık tutacağız. Saraçlar Caddesi ve Alipaşa Çarşısı'nda müzik ekibi veya burada bir defile yapabiliriz. Edirne'ye saat 03.00'e kadar alışveriş hareketliliğini yaşatacağız. Bunun geleneksel örnekleri var. İtalya ve Milano'da yapılıyor." diye konuştu.

Edirne'de yaşayan herkesin turizme duyarlı davranışlarda bulunması gerektiğini vurgulayan Zıpkınkurt, esnafın da Yunanca ve Bulgarca öğrenmesinin önemli olduğuna işaret etti.

Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk de Edirne'nin ticari anlamda en şanslı şehirlerden olduğunu belirterek, "Bu şansımız sınırda olmamızdır. Her ne kadar maliyetler artsa da döviz dolayısıyla bu yabancılar için bir fırsat haline geldi. Bu avantajla birlikte Türkiye'deki ürünler onlara çok ucuz geliyor. Bu da ciddi anlamda talep yaratıyor. Turistleri çok hoş tutmamız gerekiyor ve onlara konfor alanı yaratmamız gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan, Zıpkınkurt, Öztürk, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Cingöz, Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış ve Tarihi Bedesten Çarşısı Esnaf Başkanı Hakan Fındıklı, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında ekonomiye destek olmak amacıyla çalışma başlattıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
alışveriş festivali Beyaz Geceler ETSO rusya St. Petersburg

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