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Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.12.2018 13:10 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde TARİŞ'e bağlı 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi fabrikasında, prinadan ayrıştırılan zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif değerlendiriliyor.

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde TARİŞ'e bağlı 76 No'lu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi fabrikasında, prinadan ayrıştırılan zeytin çekirdeği, fosil yakıtlara alternatif değerlendiriliyor. İç piyasada kalorifer yakıtı olarak büyük talep gören zeytin çekirdeği, Yunanistan'a da ihraç edilmeye başlandı.
Zeytin üreticisi ortakların getirdiği zeytinler, TARİŞ'in Burhaniye'deki fabrikasında sıkılıyor. Zeytinlerin makinede ezilip hamur haline getirilmesiyle elde edilen yağdan kalan posa ise fabrikadaki tesiste son bir işlemden daha geçiyor. Kalan posa sudan geçirilerek iri taneli zeytin çekirdekleri ayrıştırılıyor. Elde edilen zeytin çekirdekleri ise çevreci yakıt olarak kullanıma hazır hale geliyor. Yerli kaliteli kömürün kiloda kalori değerinin ortalama 4 bin-4 bin 500 olduğu belirtilirken, zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıt ise 5 bin kaloriyle ısınma ihtiyacını karşılıyor. Zeytin çekirdeğinden elde edilen yakıtın diğer bir özelliği ise 1 tonda yaklaşık 3-4 kilogram civarında kül (atık) bırakması.
YUNANİSTAN'A İHRAÇ BAŞLADI
Burhaniye TARİŞ Zeytinyağı Fabrikası'nda zeytinin işlenmesi sırasında çıkarılan zeytin çekirdeği aranan kalorifer yakıtı olurken, yurdun değişik yerlerine gönderilen zeytin çekirdeğinin Yunanistan'a ihracına başlandı. Burhaniye'de piyasaya 25 kiloluk torbalarda sunulan zeytin çekirdeği, 1400 kiloluk torbalarla da ihraç ediliyor. Türkiye'de zeytin çekirdeğinin tonu 600 liradan alıcı bulurken, Yunanistan'a ise 100 euro'dan ihraç ediliyor. Yapılan anlaşmaya göre, Yunanistan'ın 300 ton zeytin çekirdeği talebinde bulunduğu ve ilk etapta, 60 ton zeytin çekirdeğinin bu ülkeye gönderildiği belirtildi.
S.S. 76 No'lu Burhaniye Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, 10 yıldır zeytin çekirdeği ürettiklerini söyledi. Yakıt olarak zeytin çekirdeğine ilginin yüksek olduğunu belirten Öztürk, "Bu yıl da kömürdeki yüksek fiyatlardan dolayı zeytin çekirdeğine talep oldukça fazla. Van'dan, Ankara'dan, Eskişehir'den Çanakkale'ye kadar yurdun değişik yerlerine gönderiyoruz. 2012 yılında Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihracatında bulunmuştuk. Bu yıl da Yunanistan'dan talep geldi. Tekrar bir anlaşma yaptık. İlk seferimize bugün başlıyoruz. Yunanistan'a zeytin çekirdeği ihraç ediyoruz. Zeytin çekirdeği çevre dostu, temiz bir yakıt. Atığı, külü olmayan bir yakıt. Yurt içindeki tedarikçilere 25 kiloluk çuvallarda teslim ederken, yurt dışına ise 1400 kiloluk çuvallarda ihraç etmekteyiz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyorKömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyorKömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyorKömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

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