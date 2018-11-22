FİNANS

Konaklama sektörü Yunanistan'dan gelecek turist sayısında çift haneli artış bekliyor

FİNANS HABERLERİ  | 22.11.2018 12:14 | Son Güncelleme

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Kasım (DHA- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporunda Türk turistlerin en çok tatil için tercih ettiği Yunanistan’a Türkiye’den giden turist sayısında gerileme olduğu, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında ise çift haneli artış yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Kasım (DHA- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporunda Türk turistlerin en çok tatil için tercih ettiği Yunanistan’a Türkiye’den giden turist sayısında gerileme olduğu, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında ise çift haneli artış yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirilen Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan turizm pazarının gelecek yıl rekor turist sayısını yeniden yakalayabileceği belirtildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin ile rekor kırdığının hatırlatıldığı raporda, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında çift haneli artış yaşanmasının beklendiği de kaydedildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2014 yılında 830 bin kişi olmuştu. 2015 yılında Yunanistan vatandaşı olan ziyaretçi sayısı 755 bine, 2016 yılında da 593 bine gerilererken 2017 yılında yeniden yükseliş başladı ve bir önceki yıla göre toparlanarak 623 bine ulaştı. Bu yıl 9 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 453 bin Yunanistan vatandaşı turist geldi. Yunan turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor.

Türkiye’den karayoluyla gidenler azaldı

TÜROB raporunda, Türkiye’den Yunanistan’a yönelik talep de ele alındı. Henüz denizyolu ve havayoluyla ülkeye giden Türk turist istatistiklerinin belli olmadığı, ancak Yunanistan Resmi İstatistik Kurumu verilerine göre, bu yılın ilk 9 aylık döneminde Yunanistan’a karayoluyla giden Türk turist sayısında yüzde 4.1 gerileme yaşandığına dikkat çekildi. Eylül 2018’de gerileme oranı aylık bazda yüzde 22.5’e ulaştı. TÜİK verilerine göre, Yunanistan’a giden Türk vatandaşı sayısı 2013 yılında 598 bin kişi olarak gerçekleşmişti. 2014 yılında 742 bine, 2015 yılında 898 bine yükseldi. 2016 yılında ise 795 bin kişi olarak gerçekleşirken, 2017 yılında 921 bin kişiye ulaştı.

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