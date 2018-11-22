Konaklama sektörü Yunanistan'dan gelecek turist sayısında çift haneli artış bekliyor

Gökhan Artan / İstanbul, 22 Kasım (DHA- Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) raporunda Türk turistlerin en çok tatil için tercih ettiği Yunanistan’a Türkiye’den giden turist sayısında gerileme olduğu, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında ise çift haneli artış yaşanmasının beklendiği belirtildi.

Yunanistan’ın Selanik kentinde gerçekleştirilen Philoxenia Uluslararası Turizm Fuarı sonrasında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından hazırlanan raporda, Yunanistan turizm pazarının gelecek yıl rekor turist sayısını yeniden yakalayabileceği belirtildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Yunan turist sayısı 2014 yılında 830 bin ile rekor kırdığının hatırlatıldığı raporda, 2019 yılında Yunanistan’dan Türkiye'ye gelecek turist sayısında çift haneli artış yaşanmasının beklendiği de kaydedildi. Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen turist sayısı 2014 yılında 830 bin kişi olmuştu. 2015 yılında Yunanistan vatandaşı olan ziyaretçi sayısı 755 bine, 2016 yılında da 593 bine gerilererken 2017 yılında yeniden yükseliş başladı ve bir önceki yıla göre toparlanarak 623 bine ulaştı. Bu yıl 9 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4.1 artışla 453 bin Yunanistan vatandaşı turist geldi. Yunan turistlerin en fazla ziyaret ettiği ülkeler Makedonya, Bulgaristan, Türkiye, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor.