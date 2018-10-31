Konaklama sektöründe doluluk oranı sonbaharda da arttı

Gökhan Artan / İstanbul, 31 Ekim (DHA) - Konaklama sektöründe sonbaharın ilk ayında doluluklar Türkiye genelinde yüzde 0.8 arttı.

Dünya çapında veri ve analiz şirkeri STR'nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı Eylül 2018 Ülke Performans Raporu’na göre, Türkiye'nin Eylül 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı dönemine yüzde 0.8 artarak, yüzde 70.8 olarak kaydedildi. Ocak-Eylül 2018 döneminde ise doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.7 artarak yüzde 66.8 olarak gerçekleşti.

TÜROB’un açıkladığı verilere göre, ADR (Average Daily Rate) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Eylül 2018’de yüzde 0.2 düşüşle 76.2 Euro’ya gerilerken, 9 aylık dönemde yüzde 5.1 artışla 72.1 Euro’ya yükseldi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) Eylül 2018’de yüzde 0.6 artışla 53.9 Euro, 9 ayda yüzde 17.4 artışla 48.2 Euro olarak gerçekleşti.

"Avrupa ortalamasına ulaşamadık"

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, 9 aylık dönemde Türkiye’nin doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan ilk ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde Rusya’dan sonra geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan ikinci ülke olduğunu belirtti. Bayındır, “Buna karşılık Avrupa ortalamasına ulaşamadık. Dokuz aylık dönemde Avrupa ülkeleri arasında ortalama doluluklar yüzde 73, ortalama günlük satılan oda bedeli 112.4 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise 82.0 Euro oldu.