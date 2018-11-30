Konaklama sektöründe doluluk oranlarında artış devam ediyor

Doluluklardaki yükseliş devam ederken, Ekim ayında gelirlerde çift haneli artış oranı yakalandı. Dünya çapında veri ve analiz şirketi STR'nin Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) için hazırladığı ‘Ekim 2018 Ülke Performans Raporu’ açıklandı. TÜROB’un açıklamasına göre, Türkiye'nin Ekim 2018 otel dolulukları, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüzde 69.4 olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında bu oran yüzde 64.5 olmuştu. Avrupa ülkeleri arasında en yüksek artış oranına Türkiye ulaştı. Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli Ekim 2018’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21.8 artışla 74.0 Euro’ya, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise (RevPAR) yüzde 31.1 artışla 51.4 Euro’ya yükseldi. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, fiyat ve gelir artışının sürdüğünü belirterek, bunun pazar çeşitlenmesinin hızlanmaya başladığını gösterdiğini kaydetti. Bayındır, özellikle Avrupa ülkelerinden geri dönüşün başlamasının sevindirici olduğunu dile getirdi.

Gökhan Artan / İstanbul, 30 Kasım(DHA)-Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Ekim 2018 otel doluluklarının 2017’nin aynı ayına göre yüzde 7.7 artarak yüzde 69.4 olarak kaydedildiğini açıkladı. İstanbul’da bu oran yüzde 73.5’e ulaştı. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, gelir artışında özellikle Avrupalı turistin geri dönmeye başlamasının etkili olduğunu söyledi.

Gelir artışında en hızlı ikinci ülkeyiz

2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda da Türkiye doluluk oranında en yüksek artışı yaşayan birinci ülke olurken, oda başı elde edilen gelirde geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan Rusya’dan sonra ikinci ülke oldu. 10 aylık dönemde Türkiye’nin doluluk oranları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11.3 artışla yüzde 67.1’e; ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 6.6 artışla 72.2 Euro’ya; toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler yüzde 18.6 artışla 48.4 Euro’ya ulaştı. Ocak-Ekim 2018 döneminde Avrupa ortalaması ise dolulukta yüzde 73.4, ortalama günlük satılan oda bedelinde 112.6 Euro, toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde 82.7 Euro olarak gerçekleşti.

İstanbul’da oda fiyatı 90.8 Euro

İstanbul'un Ekim 2017’de yüzde 68.6 olan doluluk oranı, Ekim 2018'de yüzde 7.2 artarak yüzde 73.5 olarak ölçüldü. Ortalama günlük satılan oda bedeli 90.8 Euro ile 2017'ye göre yüzde 22.7 artış gösterdi. Ekim 2017’de bu rakam 74.0 Euro olmuştu. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 31.5 artış yaşandı ve 66.7 Euro olarak ölçüldü. Ekim 2017’de bu rakam 50.7 Euro olmuştu. Ocak-Ekim 2017’de yüzde 62.8 olan doluluk oranı Ocak-Ekim 2018’de yüzde 71.6’ya; ortalama günlük satılan oda bedeli 75.8 Euro’dan 83.4 Euro’ya; oda başı elde edilen gelir ise 47.6 Euro’dan 59.7 Euro’ya yükseldi. 2018 yılı ilk 10 aylık performanslarda İstanbul doluluk oranında geçen yıla göre en yüksek artış oranını yakalayan destinasyon oldu.