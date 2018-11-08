Konaklamada tercih akraba ve arkadaş evi oldu

AYŞENUR SAĞLAM - Yerli turistler, yılın ilk yarısında yurt içinde gerçekleştirdiği her 4 seyahatten 3'ünde konaklama için ''arkadaş veya akraba evi''ni tercih etti. Bu dönemde otellere gidenlerin oranı yüzde 15,6 ile sınırlı kaldı. AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yılın ilk yarısında 34 milyon 299 bin seyahat yapıldı. Bu seyahatlerin yaklaşık 22 milyon 981 bini ''yakınları ziyaret'' sebebiyle gerçekleştirilirken, 7 milyon 312 bini ''gezi, eğlence, tatil'', 2 milyon 143 bini ''sağlık'', 459 bini ''toplantı, konferans, kurs, seminer'', 136 bini ''kültür'' ve 216 bini ''ticari ilişkiler, fuar'' amaçlı gezilerden oluştu.Söz konusu dönemde yurt içi seyahatlerin yüzde 71,8'inde (24 milyon 645 bin) konaklama için "arkadaş, akraba evi" tercih edilirken, yüzde 15,6'sında (5 milyon 350 bin) "otel", yüzde 5,7'sinde (1 milyon 963 bin) "kendi evi", yüzde 1,2'sinde (405 bin) "pansiyon", yüzde 5,7'sinde ise (1 milyon 936 bin) "diğer" seçeneği kullanıldı.

- Seyahat harcamaları 14 milyar liraya yaklaştıSeyahate çıkanlar yılın ilk yarısında toplam 13,7 milyar lira harcadı. En fazla harcama 7 milyar lira ile "yakınları ziyaret" amaçlı seyahatlerde yapıldı. "Gezi, eğlence, tatil'' amaçlı seyahatler için 4,2 milyar lira, ''sağlık'' amaçlı seyahatlerde 1,4 milyar lira, ''toplantı, kurs, konferans, seminerler"de 277 milyon lira, ''ticari ilişkiler, fuar'' amaçlı olanlarda 144 milyon lira, ''kültür'' amaçlı seyahatlerde 72,1 milyon lira harcandı.

Öte yandan, "kültür" amaçlı gezilerde gerçekleştirilen harcamalarda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65 düşüş görülürken, ''gezi, eğlence,tatil'' amaçlı seyahatlerde yüzde 50 artış olması dikkati çekti.

