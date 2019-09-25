FİNANS

"Kontrolsüz tüketilen ilaç şifa değil zarar verir"

FİNANS HABERLERİ  | 25.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başeczacısı Yıldız Türkaydın: -"Kontrollü tüketildiğinde şifa olan ilaçlar aksi takdirde yan etki gösterebilir" -"Ağrı, kaşıntı, mide bulantısı, ateş, öksürük gibi basit görünen yakınmaları giderecek ilaçları kontrolsüz kullanmak asıl hastalığın teşhisini geciktirebilir"

İSTANBUL(AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Başeczacısı Yıldız Türkaydın, "Kontrollü tüketildiğinde şifa olan ilaçlar aksi takdirde yan etki gösterebilir. Ağrı, kaşıntı, mide bulantısı, ateş, öksürük gibi basit görünen yakınmaları giderecek ilaçları kontrolsüz kullanmak asıl hastalığın teşhisini geciktirebilir." dedi

Türkaydın, 25 Eylül Dünya Eczacılık Günü dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

Gereksiz antibiyotik kullanımı için yasal düzenlemeler yapıldığını belirten Türkaydın, " Düzenlemeler yapıldı ancak bu tüketim halen istenen düzeye çekilemedi. Kısıtlama sadece reçetesiz antibiyotik satışına getirildi ve büyük ölçüde faydalı oldu. Buna ilave olarak diğer paydaşlar olan; doktor ve hastaların da bu konudaki farkındalıklarını artıracak uygulamalar ve gerekli önlemler alınmalı." ifadelerini kullandı.

Günümüzde halen kontrolsüz ilaç tüketiminin devam ettiğini kaydeden Türkaydın şu değerlendirmelerde bulundu:

"İlaçlar kontrollü tüketildiği takdirde şifa olan ürünlerdir. Aksi takdirde yararından daha çok zararı da olabilir. Yan etkileri ve ilaç-ilaç veya ilaç-besin etkileşimleri olabilir. İlaç kullanımı için öncelikle tanı gerekir. Yani bir doktor muayenesi sonrasında reçete ile ilaçlar kullanılmalı. Ağrı kesiciler her ne kadar çok masum algılansa da gereksiz ve kontrolsüz ağrı kesici kullanımının hastaya ciddi yan etkileri olabilir. Eczanelerde reçetesiz satışı bakanlık tarafından onaylanmış ilaçlar dışındakiler, reçetesiz bir şekilde hastaya verilmemeli. Hastaların en kolay ulaşabildikleri sağlık danışmanları olan biz eczacılar hasta şikayetine göre hastayı ilk olarak değerlendirip uygun branştaki hekime hastaları yönlendirmeliyiz. Gerekli gördüğümüz takdirde reçetesiz satışı onaylanmış ürünleri hastalara önermeliyiz."

-Gerçek hastalığı maskeliyor

Türkaydın, semptomları dindirmeye yönelik kullanılan ilaçların, hastalığı daha ileri boyuta taşıyabileceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Ağrı, kaşıntı, mide bulantısı, ateş, öksürük gibi basit görünen yakınmalar aslında bu semptomlara neden olan gerçek hastalığın önemli habercileri olabilir. Sadece bu yakınmaları giderecek ilaçları kontrolsüz kullanmak belki de altta yatan birincil hastalığı maskeleyerek, teşhisini geciktirip daha ciddi hale gelmesine neden olabilir. Bu nedenle hastalarımız herhangi bir sağlık şikayetleri olduğunda muayene olmak için bir hekime ulaşamıyorlarsa, eczacıdan danışmanlık alabilir ve bir doktora muayene oluncaya kadar geçen süre için destek isteyebilir.

Eczacılarımız ise hastaları değerlendirip ilk danışmanlıklarını verdikten sonra; rahatsızlığa yönelik ilgili bilgi ve ihtimalleri paylaşarak uygun branştaki hekime yönlendirmeli. Hastalarımız sağlık, ilaç ve eczanelerde satılan diğer ürünler ile ilgili merak ettikleri her türlü soru için eczacı ve eczanelere başvurup danışmanlık alabilir."Kontrolsüz tüketilen ilaç şifa değil zarar verir

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Anahtar Kelimeler:
açıklama Eczacılık Günü Medipol

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