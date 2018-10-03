Konukoğlu, en iyi iş adamları listesinde

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisi tarafından belirlenen "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" listesinde yer aldı.

Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş ve ekonomi dergisi Capital’in "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" listesi, üst düzey yöneticiler ile şirketlerin pazarlama ve satış grubu başkanlarının yer aldığı üst yönetici (CEO) ve CMO Club üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı, sadece sağlanan milyar dolarlık ciroya ve binlerce kişilik istihdama göre değil, etki alanı, liderlik gücü ve itibar gibi kriterlere göre şekillendi.

Listede Konukoğlu'nun yanı sıra Ömer Koç, Murat Ülker, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Ahmet Zorlu, Adnan Bali, Suzan Sabancı Dinçer, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ferit Şahenk gibi isimler yer alıyor.

