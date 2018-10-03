FİNANS

Konukoğlu, en iyi iş adamları listesinde

FİNANS HABERLERİ  | 03.10.2018 15:38 | Son Güncelleme

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" arasına girdi

GAZİANTEP (AA) - SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Capital Dergisi tarafından belirlenen "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" listesinde yer aldı.

Holdingden yapılan yazılı açıklamaya göre, iş ve ekonomi dergisi Capital’in "Türkiye'nin En Güçlü 30 İş İnsanı" listesi, üst düzey yöneticiler ile şirketlerin pazarlama ve satış grubu başkanlarının yer aldığı üst yönetici (CEO) ve CMO Club üyelerinin oylarıyla belirlendi.

Türkiye’nin en güçlü 30 iş insanı, sadece sağlanan milyar dolarlık ciroya ve binlerce kişilik istihdama göre değil, etki alanı, liderlik gücü ve itibar gibi kriterlere göre şekillendi.

Listede Konukoğlu'nun yanı sıra Ömer Koç, Murat Ülker, Güler Sabancı, Bülent Eczacıbaşı, Hüsnü Özyeğin, Ahmet Zorlu, Adnan Bali, Suzan Sabancı Dinçer, Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ferit Şahenk gibi isimler yer alıyor.

PARTNERİstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!İstediğiniz rüyayı görmek için mutlaka bunu yapın!
TÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyorTÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyor
Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildiAk Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ekonomi iş insanı SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu

En Çok Okunan Haberler

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Whatsapp bugün değişti! Artık birine mesaj yazarken

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Nihat Doğan helallik isteyip açıkladı! 'Bir daha yapmayacağım'

Enflasyon rakamları açıklandı!

Enflasyon rakamları açıklandı!

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Yerli Üretim logosu kullanımı bugünden itibaren zorunlu! Cezası var

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamlarına göre memurun zam oranı ne kadar olacak?

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Bakan Albayrak enflasyonu yorumu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Asgari ücrette revizyon bekleniyor

Asgari ücrette revizyon bekleniyor

TÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyor

TÜSİAD Buenos Aires B20 Zirvesi’ne katılıyor

Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildi

Ak Portföy "Türkiye’nin En İyi Emeklilik Fonu Yöneticisi" seçildi

Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

Akıncı İHA’ya ASELSAN’dan özel radar

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Instagram yeni CEO'nun atanmasının hemen ardından çöktü

Antalya Mobilya Fuarı açıldı

Antalya Mobilya Fuarı açıldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.