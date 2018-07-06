FİNANS

"Konuşan makine"de yerli atak

FİNANS HABERLERİ  | 06.07.2018 11:16 | Son Güncelleme

Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 4,5 milyona ulaşan birbiriyle konuşan makine sayısının 2023 yılına kadar 8 milyona çıkarılması hedefleniyor - Bilgilerin elektronik ortama aktarılarak veri altyapılarının kurulmasına ve firmalar arası entegrasyona yönelik çalışmalar desteklenecek - İlgili sektörlerde bu amaca yönelik teknik standartlar oluşturulacak, hızla gelişen bu alanda ülkenin sadece bir pazar olmasına müsaade edilmeyerek, yerli teknolojilere önem verilecek

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 4,5 milyona ulaşan "birbiriyle konuşan makine" sayısının 2023 yılına kadar 8 milyona çıkarılması hedefleniyor. Hızla gelişen bu alanda ülkenin sadece bir pazar olmasına müsaade edilmeyerek, yerli teknolojilere önem verilecek.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, iki ya da daha fazla makinenin önceden belirlenen kurallar ve protokoller çerçevesinde kablolu ya da kablosuz iletişimi olarak adlandırılan M2M mobil abone sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de 2015 yılında 3,2 milyon olan M2M abone sayısı, 2016'da 4 milyona, geçen yılın son çeyreğinde de 4,5 milyona ulaştı.

İşletmecilerin M2M dahil toplam gelirleri 2016 yılı için 23,65 milyar lira iken 2017'de bu rakam yaklaşık yüzde 13 artarak 26,72 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de yaklaşık 300 milyon mobil numara, 342 milyon civarında coğrafi numara, 6 milyon konumdan bağımsız ve 30 bine yakın da GMPCS (uydu üzerinden küresel mobil kişisel işletim) numarası işletmecilere tahsis edilebilecek durumda bulunuyor.

Mobil abone sayısının yaklaşık 78 milyon, sabit telefon abone sayısının ise yaklaşık 11,5 milyon olduğu dikkate alındığında, Türkiye'de uzun vadede oluşabilecek M2M numara talebi açısından mevcut numara kaynaklarının yeterli olacağı değerlendiriliyor.

M2M mobil abonelerinin güvenlik, araç takip sistemi ve mobil POS hizmetlerini yoğun olarak kullandığı Türkiye'de, bu teknolojinin gelişmesiyle başta her türlü nakil araçlarının yakıt tüketimi, temel enerji ve doğal kaynakların etkin, verimli şekilde yönetiminin sağlanması, israfın azaltılması, kayıp ve kaçakların en aza indirilmesi öngörülüyor.

- "Nesnelerin interneti" pazarı hızla büyüyor

IDC firmasınca yapılan araştırmaya göre, 2014-2020 yıllarında "nesnelerin interneti" pazarı 656 milyar dolardan 1,7 trilyon dolara yükselecek, internete bağlı nesne sayısı ise 10,3 milyardan 29,5 milyara çıkacak.

Benzer şekilde Gartner da 2020 yılında 26 milyar cihazın internet üzerinden birbiriyle iletişim kuracağını ve pazar büyüklüğünün 1,9 trilyon dolar civarında olacağını tahmin ediyor.

Sanayinin dijitalleşmesi sürecinde önem arz eden nesnelerin interneti gibi ileri üretim teknolojilerinin yaygınlaştırılması çalışmaları kapsamında, Türkiye'de birbiriyle konuşan makine sayısının 2023 yılına kadar 4,5 milyondan 8 milyona çıkarılması hedefleniyor.

Bilgilerin elektronik ortama aktarılarak veri altyapılarının kurulmasına ve firmalar arası entegrasyonuna yönelik çalışmalar desteklenecek. İlgili sektörlerde buna yönelik teknik standartlar oluşturulacak. Hızla gelişen bu alanda ülkenin sadece bir pazar olmasına müsaade edilmeyerek, yerli teknolojilere önem verilecek.

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"Konuşan makine"de yerli atak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK m2m

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