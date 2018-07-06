"Konuşan makine"de yerli atak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla 4,5 milyona ulaşan "birbiriyle konuşan makine" sayısının 2023 yılına kadar 8 milyona çıkarılması hedefleniyor. Hızla gelişen bu alanda ülkenin sadece bir pazar olmasına müsaade edilmeyerek, yerli teknolojilere önem verilecek.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgiye göre, iki ya da daha fazla makinenin önceden belirlenen kurallar ve protokoller çerçevesinde kablolu ya da kablosuz iletişimi olarak adlandırılan M2M mobil abone sayısı her geçen gün artıyor.

Türkiye'de 2015 yılında 3,2 milyon olan M2M abone sayısı, 2016'da 4 milyona, geçen yılın son çeyreğinde de 4,5 milyona ulaştı.

İşletmecilerin M2M dahil toplam gelirleri 2016 yılı için 23,65 milyar lira iken 2017'de bu rakam yaklaşık yüzde 13 artarak 26,72 milyar liraya yükseldi.

Türkiye'de yaklaşık 300 milyon mobil numara, 342 milyon civarında coğrafi numara, 6 milyon konumdan bağımsız ve 30 bine yakın da GMPCS (uydu üzerinden küresel mobil kişisel işletim) numarası işletmecilere tahsis edilebilecek durumda bulunuyor.