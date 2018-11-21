Konuşma ve işitme engelli müşterilere, görüntülü hizmet

Halil ÖZCOBAN/ BURSA, (DHA)- LİMAK Enerji Uludağ Elektrik, proje kapsamında işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret dilinde hizmet sunmaya başladı. Şirket Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "İletişim kuramadığımız, problemini anlayıp sıkıntısını çözemediğimiz hiçbir kesim kalmasın istiyoruz" dedi.

Limak Enerji, toplumun her kesiminde fırsat eşitliği yaratmak için yeni projesini hayata geçiriyor. Şirket, proje kapsamında işitme ve konuşma engelli müşterilerine işaret dilinde hizmet sunmaya başladı. Enerji sektöründe müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamaları ile öncü olan şirket, sektörde yine bir ilki gerçekleştiriyor. Limak Enerji’nin hayata geçirdiği, "İşaret Dili Görüşme Hattı” Projesi ile her bir müşterinin ihtiyacına yönelik hizmet verilecek. Konuşma ve işitme engellielektrikaboneleri söz konusu proje sayesinde işlemlerini işaret dili ile yapabilecek.

Şirket, işitme ve konuşma engelli müşterileri için görüntülü görüşme desteği sunacak. Bu uygulama ile tüm aboneleriyle sağlıklı bir iletişim kurmayı ve engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmayı hedefleniyor.

Şirket, Uludağ Sağırlar Gençlik ve Spor Kulübü ile işbirliğine giderek uygulamayı hayata geçirecek. Projenin ilerleyen aşamalarında tüm çalışanlarının işaret dili öğrenmesini sağlayacak olan şirket, bu proje ile farkındalığı artırmayı hedefliyor.

İLETİŞİM KURMADIĞIMIZ KİMSE KALMAYACAK

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmelerde bulundu:

"Engelli bireylerin yaşamlarının kolaylaştırılması ve sosyal yaşamlarında herhangi bir işi tek başlarına yerine getirebilmeleri, ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimi için zorunluluklardan biri. Türkiye'de 8 milyona yakın engelli nüfusumuz var. Bu bireylerimiz maalesef bazı konulara erişim ve kaliteli hizmet alma anlamında çeşitli sorunlar yaşayabiliyorlar. Elektrikle ilgili işlemler açısından baktığımızda tüm kategorilerdeki engelleri ortadan kaldırmak için yoğun bir gayret içerisindeyiz. İletişim kuramadığımız, problemini anlayıp sıkıntısını çözemediğimiz hiçbir kesim kalmasın istiyoruz. Uzunca bir süredir aktif olan Online İşlem Merkezimiz ve e-Devlet üzerinden, ortopedik açıdan bedensel engele sahip olan müşterilerimiz için hizmeti bir nevi ayaklarına götürüyoruz. Görme engelli müşterilerimiz Çağrı Merkezimiz üzerinden tüm işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Son olarak bu ay içerisinde de ülkemizdeki yaklaşık 2 milyon işitme ve konuşma engelli vatandaşımız için WhatsApp üzerinden görüntülü görüşme hattımızı devreye aldık. 0555 0 646 646 numaralı hattımız arandığında İşaret Dili ile hizmet veren temsilcimiz, müşterilerimizin tüm sorularını yanıtlıyor ve taleplerini yerine getiriyor. Bu yeni iletişim kanalımız ile engelli bireylerimizin yaşamlarının kolaylaştırılmasına, sosyal hayattaki işlemlerini başkalarının yardımına ihtiyaç duymadan kendi kendilerine halledebilmelerine önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyoruz. Dünya Engelliler Günü’nün yaklaştığı şu günlerde umarım farkındalık oluşmasına ve benzer uygulamaların yaygınlaşmasına da vesile oluruz."

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