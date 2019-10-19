Konuşmada Vodafone, mesajda TTMobil, yatırımda Turkcell zirvede

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye'de yılın ikinci çeyreğinde abone başına aylık ortalama 501 dakikayla en fazla konuşturan cep telefonu operatörü Vodafone olurken, 6 milyon 616 bin mesajla en fazla mesaj iletişimi sağlayan operatör TTMobil olarak dikkati çekti. Söz konusu dönemde en fazla yatırımı ise 1 milyar 522 milyon lirayla Turkcell gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 2019 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri" raporundan yaptığı hesaplamalara göre, nisan-haziran döneminde GSM şirketleri arasında en fazla net satış gelirini, abone sayısına paralel olarak Turkcell elde etti.

Haziran ayı sonu itibarıyla 33,9 milyon aboneye sahip şirket, yılın ikinci çeyreğinde 3 milyar 860 milyon lira net satış geliri sağladı. Turkcell'in ardından 3 milyar 331 milyon lira ile 25,3 milyon abonesi olan Vodafone ve 2 milyar 206 milyon lira ile 22,4 milyon aboneye sahip TTMobil geldi. Türk Telekom'un bu dönemdeki net satış geliri 2 milyar 834 milyon lira oldu.