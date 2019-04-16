FİNANS

Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 16.04.2019 14:56 | Son Güncelleme

KFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,94, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,81 artış kaydetti

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,96 artarak 108,83'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen
özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite
etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek
amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya
göre yüzde 0,96 artarak 108,83 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,81 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,26
azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler
değerlendirildiğinde, şubatta bir
önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,50 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve
1,53 artış gözlendi.

Endeks
değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,
İstanbul’da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve
İzmir’de sırasıyla yüzde 2,20 ve 5,05
artış görüldü.

PARTNERBuraya gitmek imkansız!Buraya gitmek imkansız!
Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- YenidenBoydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- Yeniden
Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptıBoydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KFE Konut Fiyat Endeksi TCMB

En Çok Okunan Haberler

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Maltepe'deki oy sayımında flaş gelişme!

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Son dakika: Seçimin yenileneceği yerde YSK mazbatayı iptal etti

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Akaryakıt fiyatlarına büyük zam

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Trump ile ABD'de sürpriz görüşme!

Bugünden itibaren artık ücretli

Bugünden itibaren artık ücretli

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Bakan Albayrak'tan kıdem tazminatı mesajı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Milyonları ilgilendiriyor! Türkiye 8 Nisan'a kilitlendi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

BMMG Türkiye'de bir ilki başardı

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- Yeniden

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı- Yeniden

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

Boydak Holding, ilk çeyrekte 2,92 milyar lira ciro yaptı

Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor

Emirates 15,4 bin lira maaş vereceği Türkleri bulmak için Antalya'ya geliyor

BKM: Kartlı ödemeler Mart ayında 78.3 milyar liraya yükseldi

BKM: Kartlı ödemeler Mart ayında 78.3 milyar liraya yükseldi

Sektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttı

Sektörlerde toplam cirolar Şubat’ta yıllık yüzde 13.6 arttı

Perakende satış hacmi Şubat’ta yıllık bazda yüzde 4.9 azaldı

Perakende satış hacmi Şubat’ta yıllık bazda yüzde 4.9 azaldı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.