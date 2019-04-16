Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,96 artarak 108,83'e çıktı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen

özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite

etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek

amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya

göre yüzde 0,96 artarak 108,83 oldu.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,81 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,26

azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler

değerlendirildiğinde, şubatta bir

önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,50 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve

1,53 artış gözlendi.

Endeks

değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,

İstanbul’da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve

İzmir’de sırasıyla yüzde 2,20 ve 5,05

artış görüldü.

