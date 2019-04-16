Konut Fiyat Endeksi şubatta arttı

İSTANBUL (AA) - Konut Fiyat Endeksi (KFE), şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,96 artarak 108,83'e çıktı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ocak dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.
Türkiye’deki konutların gözlemlenebilen
özelliklerinin zaman içinde kontrol edilerek, kalite
etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek
amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), şubatta bir önceki aya
göre yüzde 0,96 artarak 108,83 oldu.
Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,81 artan KFE, aynı dönemde reel ise olarak yüzde 13,26
azaldı. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler
değerlendirildiğinde, şubatta bir
önceki aya göre İstanbul’da yüzde 0,50 azalış, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 1,24 ve
1,53 artış gözlendi.
Endeks
değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre,
İstanbul’da yüzde 1,70 azalış, Ankara ve
İzmir’de sırasıyla yüzde 2,20 ve 5,05
artış görüldü.
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