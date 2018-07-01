Konut kredi faizlerinde artış başladı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Kampanyayla önemli eşik değer olan yüzde 1'in altına çekilen konut kredilerinde aylık faiz oranları yükselerek yüzde 1,50 seviyesine çıktı.

Bu yılın nisan ayında yüzde 14,9 ile son 9 yılın zirvesine yükselen konut kredi faiz oranı, mayıs ve haziran ayında gerileyerek 9 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 13 sınırına kadar indi.

Konut kredi faizindeki düşüşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli platformlarda faizlerin indirilmesi çağrısı başta olmak üzere tüketicilerin, gayrimenkul sektörü temsilcilerinin talebi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın mayıs ayında Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 61. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamalar etkili oldu.

Son 6 aylık dönemde diğer kredi türleri arasında sadece konut kredi faiz oranlarında geri çekilme görüldü. Konut kredilerinde faiz oranı Ziraat Bankası'nın öncülük ettiği ve 10 Mayıs'ta başlattığı kampanyayla önemli eşik değeri olan yüzde 1'in altına çekildi. Ziraat Bankası'nın ardından Halkbank, Şekerbank, Vakıfbank, Türk Ekonomi Bankası (TEB), Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım da faiz oranlarını düşürdü.