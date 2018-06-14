Konut metrekare fiyat artışında İzmir, İstanbul'u solladı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Ege'nin incisi İzmir'de konut metrekare artışı, mart sonu itibarıyla son 5 yılda yüzde 108,6 yükseliş kaydetti.

AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde konut metrekare ortalama birim fiyatı, bu yılın mart sonunda 2 bin 151 lira oldu. Mart sonu itibarıyla konut metrekare fiyatı, son 5 yılda yüzde 80,2, bir önceki aya göre ise yüzde 0,6 artışa işaret etti.

Türkiye'nin mega kenti İstanbul'da son yıllarda konut metrekare fiyatları, aylık bazda yüzde 1'in altında artış ya da azalış gösterdi. Mart sonunda İstanbul'da konut metrekare fiyatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artarak 3 bin 899 liraya çıktı. Mart 2017'de İstanbul'da konut metrekare fiyatı 3 bin 687 lira seviyesinde bulunuyordu.

İstanbul'da konut metrekare fiyatı son 5 yılda yüzde 107 arttı. Son 5 yılda kentte konut metrekare ortalama fiyatları, aylık bazda 6 kez düşüş gösterdi. Martta bir önceki aya göre konut metrekare fiyatı yüzde 0,3 azaldı. Şubatta metrekare fiyatı 3 bin 911 lira düzeyinde bulunuyordu.