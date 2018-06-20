Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde mayıs ayında 119 bin 665 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 16,07, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 16,07 artış gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 2,7 artarak 119 bin 655 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 61 konutla ilk sırada (yüzde 16,8) yer aldı. İstanbul'u, 11 bin 919 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 7 bin 28 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 12 konutla Hakkari, 40 konutla Bayburt ve 45 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 azalarak 36 bin 865'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 30,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 6 bin 100 konut ve yüzde 16,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 51,3 ile Bilecik oldu.