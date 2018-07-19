Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde haziran ayında 119 bin 413 konut satışı gerçekleştirildi. Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 22,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde haziranda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 0,2 düşüş gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 artarak 119 bin 413 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 20 bin 547 konutla ilk sırada (yüzde 17,2) yer aldı. İstanbul'u, 12 bin 78 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 888 konut satışıyla (yüzde 5,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 13 konutla Hakkari ve Ardahan, 39 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,3 artarak 47 bin 648'e çıktı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 7 bin 794 konut ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 84,6 ile Hakkari oldu.