Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde temmuz ayında 123 bin 878 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,6, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 6,9 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 3,6 artış gösterdi. Konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 6,9 artarak 123 bin 878 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 503 konutla ilk sırada (yüzde 15,7) yer aldı. İstanbul'u 12 bin 119 konut satışıyla (yüzde 9,8) Ankara, 6 bin 322 konut satışıyla (yüzde 5,1) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 6 konutla Ardahan, 21 konutla Hakkari ve 50 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

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- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,2 azalarak 30 bin 405'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 24,5 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 5 bin 4 konut ve yüzde 16,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 83,3 ile Ardahan oldu.