Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde ağustos ayında 105 bin 154 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 12,5 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde ağustosta satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 15,1 geriledi. Satılan konut sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 12,5 düşüş göstererek 105 bin 154 olarak gerçekleşti.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 262 konutla ilk sırada (yüzde 14,5) yer aldı. İstanbul'u 9 bin 291 konut satışıyla (yüzde 8,8) Ankara, 5 bin 64 konut satışıyla (yüzde 4,8) İzmir izledi. En az satış olan iller ise 14 konut ile Hakkari, 23 konut ile Ardahan ve 59 konut ile Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,1 azalarak 12 bin 743'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,1 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 82 konut ve yüzde 16,3 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 21,3 ile Artvin oldu.