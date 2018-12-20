Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde kasım ayında 89 bin 626 konut satışı gerçekleştirildi. Kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38,8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 38,8 düştü. Satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 27 azalarak 89 bin 626 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 16 bin 58 konutla ilk sırada (yüzde 17,9) yer aldı. İstanbul'u 7 bin 834 konut satışıyla (yüzde 8,7) Ankara, 4 bin 773 konut satışıyla (yüzde 5,3) İzmir izledi. En az satış olan iller 8 konutla Hakkari, 22 konut ile Ardahan ve 33 konutla da Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

Bu dönemde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,7 azalarak 5 bin 324'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,9 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 987 konut ve yüzde 18,5 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 18,2 ile Ardahan oldu.