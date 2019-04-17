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Konut satış istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 17.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde martta 105 bin 46 konut satıldı - Geçen ay satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azaldı

Türkiye genelinde mart ayında 105 bin 46 konut satışı gerçekleştirildi. Martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde martta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 33,9 artış gösterirken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 azalarak 105 bin 46 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 19 bin 140 konutla ilk sırada (yüzde 18,2) yer aldı. İstanbul'u 10 bin 619 konut satışıyla (yüzde 10,1) Ankara, 6 bin 366 konut satışıyla (yüzde 6,1) İzmir izledi. En az satış olan iller 5 konutla Hakkari, 7 konutla Ardahan ve 27 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,6 azalarak 22 bin 762'ye geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 21,7 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 3 bin 462 konut ve yüzde 15,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 50 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları martta, yıllık bazda yüzde 5,3 artarak 82 bin 284 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 15 bin 678 konut satışı ve yüzde 19,1 ile ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 81,9 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 620 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 5 bin 35 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konutla Hakkari oldu.

- 44 bin 163 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı martta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 44 bin 163'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 42 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 8 bin 453 konutla en yüksek payı (yüzde 19,1) aldı. İstanbul'u 3 bin 553 konut satışıyla Ankara, 2 bin 884 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları martta geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,1 artış göstererek 60 bin 883 olarak gerçekleşti.

İstanbul 10 bin 687 ikinci el konut satışı ve yüzde 17,6 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 55,8 oldu. İstanbul'u 7 bin 66 konut satışıyla Ankara, 3 bin 506 satışla da Antalya izledi.

- Yabancılara 3 bin 129 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 71,3 artarak 3 bin 129 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 520 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 626 satışla Antalya, 173 satışla Ankara, 121 satışla Bursa ve 110 satışla Yalova izledi.

Martta Irak vatandaşları Türkiye'den 548, İran vatandaşları 334, Suudi Arabistan vatandaşları 189, Rusya vatandaşları 156, Afganistan vatandaşları 150 konut edindi.

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