Konut satış istatistikleri

Türkiye genelinde mayıs ayında 82 bin 252 konut satışı gerçekleştirildi. Mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde mayısta satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 2,5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,3 azalarak 82 bin 252 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 15 bin 895 konutla ilk sırada (yüzde 19,3) yer aldı. İstanbul'u 8 bin 240 konut satışıyla (yüzde 10) Ankara, 5 bin 91 konut satışıyla (yüzde 6,2) Antalya izledi. En az satış olan iller 4 konutla Ardahan, 10 konutla Hakkari ve 26 konutla Bayburt olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 85,8 azalarak 5 bin 231'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 6,4 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul bin 163 konut ve yüzde 22,2 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 19 ile Eskişehir oldu.