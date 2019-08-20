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Konut satış istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 20.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Türkiye genelinde temmuzda 102 bin 236 konut satıldı - Temmuz ayında satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı

Türkiye genelinde temmuz ayında 102 bin 236 konut satışı gerçekleştirildi. Temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 artış, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 düşüş gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ülke genelinde temmuzda satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 66,7 arttı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 azaldı. Temmuzda satılan konut sayısı 102 bin 236 oldu.

Konut satışlarında İstanbul 17 bin 276 konutla ilk sırada (yüzde 16,9) yer aldı. İstanbul'u 9 bin 491 konut satışıyla (yüzde 9,3) Ankara, 5 bin 576 konut satışıyla (yüzde 5,5) İzmir izledi. En az satış olan iller 10 konutla Ardahan, 15 konutla Hakkari ve 66 konutla Şırnak olarak kayıtlara geçti.

- İpotekli konut satışları

İpotekli konut satışları temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 57 azalarak 13 bin 64'e geriledi.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak belirlendi. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 143 konut ve yüzde 16,4 payla ilk sırada yer aldı. Toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının en yüksek gerçekleştiği il yüzde 24,1 ile Artvin oldu.

Diğer konut satışları temmuzda, yıllık bazda yüzde 4,6 azalarak 89 bin 172 olarak tespit edildi. Bu kategoride İstanbul 15 bin 133 konut satışı ve yüzde 17 payla ilk sırada yer aldı.

İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 87,6 olarak kaydedildi. Ankara 7 bin 914 diğer konut satışıyla ikinci sırada bulunurken, bu ili 4 bin 778 konut satışıyla İzmir izledi. Diğer konut satışının en az gerçekleştiği il 8 konutla Ardahan oldu.

- 38 bin 931 konut ilk defa satıldı

İlk defa satılan konut sayısı temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,4 azalarak 38 bin 931'e geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 38,1 oldu.

İlk satışlarda İstanbul 6 bin 709 konutla en yüksek payı (yüzde 17,2) aldı. İstanbul'u 3 bin 35 konut satışıyla Ankara, 2 bin 12 konut satışıyla İzmir takip etti.

İkinci el konut satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,5 azalarak 63 bin 305 olarak gerçekleşti.

İstanbul 10 bin 567 ikinci el konut satışı ve yüzde 16,7 payla bu alanda da ilk sırada yer aldı. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 61,2 oldu. İstanbul'u 6 bin 456 konut satışıyla Ankara, 3 bin 564 satışla da İzmir izledi.

- Yabancılara 4 bin 192 konut satıldı

Yabancılara yapılan konut satışları, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,7 artarak 4 bin 192 oldu.

Bu alanda ilk sırada bin 903 konut satışıyla İstanbul bulunurken, bu ili 764 satışla Antalya, 249 satışla Ankara, 217 satışla Bursa ve 177 satışla Yalova izledi.

Temmuzda Türkiye'den, Irak vatandaşları 734, İran vatandaşları 464, Kuveyt vatandaşları 219, Suudi Arabistan vatandaşları 218, Rusya Federasyonu vatandaşları ise 215 konut edindi.

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