FİNANS

"Konut satışları gelecek yıl yukarı yönlü olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 30.06.2019 11:01 | Son Güncelleme

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz: - "Zaman zaman sektörde durgunluk yaşansa da vatandaşların konut ihtiyacı önemli ölçüde sürüyor. Bu yüzden sektörün geleceğinden çok umutluyum. Özellikle 2020'de konut satışları hep yukarı yönlü olacak" - "Konut stokumuz özellikle İstanbul'da fazlaydı. Konut satışları azalsa da hala yıllık bazda 1 milyona yaklaşacak gibi gözüküyor. Halihazırda yapılan satışlar mevcut stoklardan gidiyor, yani stoklar eriyor" - "230-240 bin adet konut stoku vardı. Baktığınız zaman şu andaki stok, önümüzdeki bir yıla ancak yetecek gibi gözüküyor"

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, zaman zaman gayrimenkul sektöründe durgunluk yaşansa da vatandaşların konut ihtiyacının önemli ölçüde sürdüğünü ifade ederek, "Bu yüzden sektörün geleceğinden çok umutluyum. Özellikle 2020'de konut satışları hep yukarı yönlü olacak." dedi.

Hakan Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de konut ihtiyacının her geçen gün arttığını, bunun, yükselen kiracı sayısından rahatça anlaşılabileceğini, ayrıca, her yıl 600 bin evlilik olduğunu söyledi.

Ailelerin eskisi kadar kalabalık olmaması, boşanmalar, mezun olan gençler ve daha birçok gelişmenin konuta olan ihtiyacı artırdığını dile getiren Yılmaz, ülkedeki konut satışlarının son yıllarda hep 1 milyonun üzerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yılmaz, 2018'de önceki yıla göre konut satışlarının düştüğünü, sektörde geçen yıldan bu yana durgunluk yaşandığını, ulusal ve küresel ekonomik sıkıntıların ve yüksek konut faizlerinin bu sıkıntıların sebeplerinden olduğunu anlattı.

Türkiye'de bu yıl gerçekleştirilen seçimler ve dövizin yükselmesinin de tüketicilerin konut alma fikrini ötelemesine neden olduğunu belirten Yılmaz, mevduat faizlerinin yüksekliğinin de tüketicilere yatırım için daha cazip geldiğini söyledi.

Yılmaz, doların daha fazla artmayacağını, şu anda da düşüş trendinde olduğunu ifade ederek, seçimlerin sona ermesinin de satışlar açısından önemli olduğunu vurguladı.

- "Konutta stoklar eriyor"

Hakan Yılmaz, tüketicilerin alımlarını ertelemesinden dolayı konut satışlarının gerilediğini ancak her inişin bir çıkışı olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Konut stokumuz özellikle İstanbul'da fazlaydı. Konut satışları azalsa da hala yıllık bazda 1 milyona yaklaşacak gibi gözüküyor. Geçen yıl ve bu yıl alınan ruhsat sayıları da ciddi anlamda düştü. Geçen yıl alınan ruhsat sayısında yüzde 55, bu yıl ilk 5 ayda ise yüzde 80 civarında düşüş yaşandı. Yani, yeni konut üretimi fazla yokken satışlar sürüyor. Halihazırda yapılan satışlar mevcut stoklardan gidiyor, yani stoklar eriyor. 230-240 bin adet konut stoku vardı. Baktığınız zaman şu andaki stok, önümüzdeki bir yıla ancak yetecek gibi gözüküyor,"

Yılmaz, yeni yapılacak konutların maliyetlerinin çok daha yüksek olacağını, şu anda satılan konutların fiyatlarına maliyet artışlarının büyük oranda yansıtılmadığını, bu yüzden konut almanın "tam zamanı" olduğunu söyledi.

Yılmaz, "Gayrimenkule baktığınız zaman son 25 yılda hiç zarar ettirmemiş, hep kazandırmıştır. Diğer yatırım araçları zaman zaman kaybettirse de konutta böyle bir durum söz konusu olmamıştır." diye konuştu.

Zaman zaman sektörde durgunluk yaşansa da vatandaşların konut ihtiyacının önemli ölçüde sürdüğünü ifade eden Yılmaz, "Bu yüzden sektörün geleceğinden çok umutluyum. Özellikle 2020'de konut satışları hep yukarı yönlü olacak." dedi.

- "Gayrimenkulde projelerimizi sürdürüyoruz"

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz, şirketlerinin, sektörde durgunluk yaşanmasına karşın ara vermeden projelerini sürdürdüğünü, Emlak Konut GYO güvencesinde Riva'da Galatasaray Spor Kulübü'ne ait arsa üzerine inşa edecekleri Düşler Vadisi projesinde işlerin gece-gündüz demeden devam ettiğini söyledi.

İstanbul'un doğa ile iç içe kalmış nadir bölgelerinden Riva'da hayata geçirilen projenin örnek villalarının kısa süre önce yatırımcıların beğenisine sunulduğunu aktaran Yılmaz, projenin Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hakim bir noktada bulunduğunu söyledi.

Yılmaz, projede 152 metrekareden 396 metrekareye kadar değişen villa seçeneklerine yer verildiğini, 3 etaptan oluşacak projenin ilk bölümünde 509 villanın yer alacağını bildirdi.

Altyapı çalışmalarının şu anda sürdüğünü ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Birinci etaptaki 509 villadan 307 tanesini satışa çıkardık. Onun da yaklaşık yüzde 30'unun satışı gerçekleşti. 100 tanesinin de ön satışı yapıldı. Yani, şu anda ilk satışa çıktığımız 307 villanın yüzde 65'inin satışı ve ön satışı yapıldı. İlk etabı 2,5 yıl içerisinde satışa sunacağız. Diğer etaplarla birlikte projedeki tüm villaları 5 yılda teslim etmeyi hedefliyoruz."

Doğa ile iç içe bir yaşam sunacak projenin estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla Riva'nın yenilenen çehresinde örnek teşkil edeceğini ifade eden Yılmaz, projelerindeki 154 metrekare bir villanın fiyatının 1,1 milyon liradan başladığını söyledi.

Projede biyolojik gölet, okul, özel okul, poliklinik, cami, 307 dönümlük orman arazisi, macera parkı, binicilik kulübü, market, ticari üniteler, restoran, kafe, iyi tarım uygulama alanları, gastronomi merkezi, tohum atölyesi bulunacağını anlatan Yılmaz, Galatasaray camiasının bazı önde gelen isimleri ve kongre üyelerinin de projeden konut aldığını bildirdi.

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yılmaz inşaat

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