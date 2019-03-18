FİNANS

"Konut satışlarında 2019’un ikinci çeyreği daha iyi olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 18.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım: - "Konut satışları, seçim sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte yılın en iyi seviyesine ulaşacak. Konut satışlarında 2019’un ikinci çeyreği daha iyi olacak"

İSTANBUL (AA) - İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarının seçim sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte yılın en iyi seviyesine ulaşacağını belirterek, konut satışlarında 2019'un ikinci çeyreğinin daha iyi olacağını bildirdi.

Durbakayım, yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde şubatta satılan konut sayısının bir önceki aya göre artışına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şubat ayı konut satışlarının ocak ayına göre yükseliş göstermesinin sektörün yönünü tekrar yukarı çevirdiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Durbakayım, artışın bir diğer anlamının da banka mevduat faizlerine yönelen tasarrufların tekrar güvenli liman olan gayrimenkule giriş yapması olduğunu kaydetti.

Durbakayım, "Diğer taraftan geçtiğimiz yılın ortasında başlayan ve artarak devam eden yabancı satışların da ivme kaybetmeden devam etmesi, sektörün beklediği hareketi daha da destekleyecektir. Konut satışları mart ayında daha da artacak. Konut satışları, seçim sonrasında belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte yılın en iyi seviyesine ulaşacak. Konut satışlarında 2019’un ikinci çeyreği daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
gayrimenkul İNDER konut

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