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Konut sektörü temsilcileri yeni kampanyadan umutlu

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 17:33 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı.

Sinem ERYILMAZ -Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) -ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni konut kampanyasının detaylarını açıkladı. Yarından itibaren 31 Ekim'e kadar sürecek kampanyayı değerlendiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Elmas, konut kredi maliyetlerinin yüzde 2'lere çıktığı bu günlerde faiz oranlarının 0.98'e çekilmesinin çok daha büyük bir indirim fırsatı olduğunu belirtti. Gayrimenkul sektöründe stokların eritilmesi ve vatandaşın ev sahibi olabilmesi için yeni bir konut kampanyası başlatıldı. Buna göre konut kredisi faizleri, bir önceki kampanya döneminde olduğu gibi yüzde 0.98'e çekildi ve yüzde 10 indirim yapıldı, 120 ay vade uygulandı. Konutta yeni kampanyanın detaylarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya destek olacağı ifade edildi. Sektör temsilcileri tıpkı bir önceki kampanya gibi bu kampanyadan da umutlu olduklarını dile getirdi. Konuya ilişkin görüşlerini açıklayan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "Gayrimenkul sektörü çok proaktif bir sektör. Günün şartları neyi gerektiriyorsa onu uygulayabilen bir yapımız var. Bu kampanyada diğerlerinden farklı olarak sayın bakanımız da destek verdi.Emlak Konut da aynı şekilde kampanyanın içinde. Bütün dernek ve kuruluşlarımızın desteğiyle de yaklaşık 50 firma ile 100 bin konutluk büyüklüğe hitap eden bir portföy içerisinde, 25 bin konutu satmaya dönük bir kampanya" dedi. Elmas açıklamalarının devamında mayıs ve haziran ayında yapılan kampanya gibi kredi vade farkı oranını 0.98'e çektiklerini anımsatarak, "Bu sefer banka, kefil, masraf, hayat sigortası, BSMV yok. Yani yan ilave masraflar da yok. Direk firmalarımıza konut kredisi kullanır gibi 0.98 oranla borçlanacaklar. Konut kredi maliyetlerinin yüzde 2'lere çıktığı günümüzde faizlerin 0.98' olması çok daha büyük bir indirim. Ve bunu da peşinatı yüzde 10'a çekerek yapıyoruz. Yüzde 40'lık bir dilimi 24 ay vade farksız taksitlendirmiş bulunuyoruz. Tamamı üzerinden de yüzde 10 indirim yapıyoruz. Yüzde 10'luk aldığımız peşinat kısmına da şöyle bir teşvik veriyoruz: Doları, euroyu boşuna tutmayın elinizde. Bugünkü rakamlara göre bozdurun, sabitleyelim. Bir yıl sonra eğer dolar kurunda bir artış varsa, artış miktarını borçtan düşelim. Dolayısıyla dolar, euro ve altının artış beklentisini kırmak istiyoruz" diye konuştu. "Geçmiş kampanyaların tamamında çok büyük başarı elde ettik. Mayıs ve haziranda 3-3.5 milyar TL gibi beklenti varken 12 milyar TL'ye ulaşan ciddi bir kampanya oldu" ifadelerini kullanan Elmas satış rakamlarına ilişkin olarak; bu kampanyada da 10 milyar liranın altına düşülmeyeceğini belirtti. Sur Yapı'nın kampanyaya İstanbul, Antalya ve Bursa'daki bütün projeleri ile katılacağının bilgisini veren Elmas, " Biz Sur Yapı olarak da bin konut satmayı planlıyoruz. Projeden projeye farklı uygulamalarımız olabilir. Ama genel anlamda bu kampanyanın içinden faydalandıracağız. Bütün projelerimizde 0.98 oranını uygulayacağız. Sadece konut değil ofis ve dükkanlarımızı da bu kampanyaya dahil edeceğiz. Kampanyadan 650- 700 milyon TL'lik bir ciroyu yakalayabileceğimizi ümit ediyoruz. Şu an için ümitliyiz. İnşallah halkımız da bu fırsatı doğru değerlendirir ve kaçırmaz" dedi. Yeni konut kampanyasıyla ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımların da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

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