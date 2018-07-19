FİNANS

Konutder: Bankalar konut faizini yüzde 1'in altına düşürmeli

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 17:04 | Son Güncelleme

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Haziran ayında Türkiye genelinde 119 bin 413 adet konut satışı gerçekleştiğine işaret ederek, "Vatandaş konutta harekete geçti, bankalar da faizi yüzde 1'in  altına düşürmeli" dedi.

İstanbul, 19 Temmuz (DHA) - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Haziran ayında Türkiye genelinde 119 bin 413 adet konut satışı gerçekleştiğine işaret ederek, "Vatandaş konutta harekete geçti, bankalar da faizi yüzde 1'in
altına düşürmeli" dedi.
Haziran ayı konut satışları rakamlarına ilişkin bir değerlendirme de bulunan Elmas, Haziran ayı konut satışlarındaki yükselişte, Konutder, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyanın etkili olduğunu söyledi ve ekledi:
· Haziran ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında yükseliş gözlendi .Düzenlenen kampanya ile konut alıcısı ve yatırımcıların, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunulan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı.
· İpotekli satışlara bakıldığında da 47 bin 648 konut satışı ile 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 35 artış yaşandığını görüldü. Bir önceki Mayıs ayı ipotekli satışlarına göre, yüzde 29’luk bir artış, birinci el satışlarında da yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gözlemlendi.
· İstanbul’da da ipotekli satışlarda bir önceki Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 28’lik bir artış, birinci elde de yaklaşık yüzde 8’lik artış gerçekleşti.
Elmas ayrıca 2018 yılında yabancıya konut satışının 2017 yılının haziran ayına göre yüzde 7 oranında artış ile 2 bin 60 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade ederek “Yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum”dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gayrimenkul sektörü olarak yeni dönemde hükümetimizden ve bakanımızdan beklentilerimiz; konut sektörüne özel 10 milyar TL’lik bir KGF paketinin ivedilikle devreye alınması, sektörün kredilendirilmesi ve menkul kıymetleştirmenin yaygınlaştırılması için Emlak Bankası’nın aktive edilmesi, 31 Ekim’de sona erecek yüzde 8 KDV teşvikinin kalıcı hale getirilmesi ya da en azından yıl sonuna kadar uzatılması, yeni inşa edilen konut veya iş yerlerinin ilk satışında tapu harcı oranının binde 1’e indirilmesi şeklinde sıralanabilir” diye ifade etti.

PARTNERCinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor! Cinsel ilişki sırasında vücutta bakın neler oluyor!
Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyorTrump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor
Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner: Az kalsın Erdoğan'ın ipini kendi ellerimizle çekecektik

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

Buraya adeta turist yağıyor!

Buraya adeta turist yağıyor!

Dedesinden öğrendi fabrika kurdu

Dedesinden öğrendi fabrika kurdu

İşçiye 5.434 lira tazminat

İşçiye 5.434 lira tazminat

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

“Arap turizminde bu yıl hedefimiz 3 milyar dolar”

Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

Trump: AB Google cezası üzerinden ABD'den faydalanıyor

Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

Anket: Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 13.88’e yükseldi (2)

Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçti

Antalya, turizmde 6 milyon bandını geçti

Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia

Doğu Karadeniz'in yeni tarım ürünü: Stevia

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.