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KONUTDER Başkanı Elmas: 6 ay sonra ev fiyatları yükselecek

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 11:49 | Son Güncelleme

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 1 ay önce başlatılan konutta indirim kampanyası alıcıya ciddi avantajlar sağladı.

Gül KABA- Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA) - ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde 1 ay önce başlatılan konutta indirim kampanyası alıcıya ciddi avantajlar sağladı. Ekonomideki dalgalanmaya rağmen, kampanya ile konut piyasasında canlılık yaşandı ve 1 ayın sonunda satılan ev sayısı 5 bine yaklaştı. Kampanyaya 16 projesiyle katılan KONUT Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, Stokların erimesiyle 6 ay sonra ev fiyatlarının yükseleceğine dikkat çekerek, "Konut almak ve yatırım yapmak için bu dönem büyük bir avantaj" dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan konutta indirim kampanyası, konut piyasasına ciddi bir ivme kazandırdı. Doların değer kazanmasıyla ekonomide yaşanan durgunluktan etkilenen konut piyasası, ciddi avantajlar sağlayan kampanyayı fırsat bilen alıcıların ilgi göstermesiyle canlandı. 1 ayın sonunda satılan ev sayısı 5 bine yaklaştı. Kampanyaya 16 projesiyle katılan KONUTDER ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, "Kampanya iyi başladı, biz de dernekler ve sektörün önde gelen firmaları olarak destek verdik. Büyük bir fırsat, 2 aylık kampanya sürecinin sonunda ben 10 milyar lira ciro elde edileceğini ve 10-12 bin konutun satılacağını düşünüyorum" dedi. '300 İLE 700 BİN ARASINDAKİ KONUTLARA TALEP FAZLA' Kampanya kapsamında 260 konutun satıldığını ve 140 milyon liralık ciro elde ettiklerini aktaran Elmas, "Biz Ağustos ortasında '5'i Bir Yerde' kampanyasıyla başlamıştık. Bakanlığın kampanyasıyla birleştirdik. 16 projede, Ağustos ortasından Eylül sonuna kadar 260 tane konut satıldı, 140 milyon liralık ciro elde ettik. 300 bin ile 700 bin lira arasındaki konutlara ciddi talep var. Daha önce gelip konut alamayan vatandaşlar,kampanyayla tekrar gelip konutları aldı. Bitmiş konut,dükkan, ofisler de kampanyaya dahil ettik, onların satışları da hızlandı" ifadelerini kullandı. 'EKİM AYINDA SATIŞLAR ARTACAKTIR' Ekim ayında satışların daha da artacağını söyleyen Elmas, "31 Ekim'e kadar sürecek kampanyada peşinat yüzde 10'a çekildi, peşin alımlarda yüzde 10 indirim yapıldı. Konut kredi faizleri yüzde 2'yi aşmışken, firmalar kendi bünyesinde 120 ay vadede 0.98 faiz imkânı sundu. Kampanyada 1 ay geride kalırken, 5 bine yakın ev sahibini buldu. Dövizin yükselme beklentisi insanları durduruyor ama bu beklenti de yavaş yavaş kırılıyor. Ekim ayında satışların hızlanacağını düşünüyorum. Zaten bizim sektörde konutlar en çok ekim, Kasım ve Aralık aylarında satılır. Kampanyanın etkisiyle de bu hızlanarak artacaktır" diye konuştu. '2 AYDA MALİYET ARTIŞI YÜZDE 20'Yİ GEÇTİ' Bu dönemde ev almanın çok avantajlı olduğunu belirten Elmas, "TÜİK rakamlarına göre son 1 yılda Türkiye genelinde ev fiyatları yüzde 10,5 arttı. İstanbul'da ise yüzde 4 artış oldu. Maliyetler korkunç derecede yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) rakamlarına göre son 1 yılda maliyetler yüzde 27 arttı. Kendi araştırmalarımıza göre ise, kurun hareketlenmesiyle beraber son 2 aydaki maliyet artışı yüzde 20'yi geçti. Yani maliyetlerin yanında konut fiyatlarında yükseliş olmadı. Önümüzdeki dönemde maliyetlerdeki bu artış konut fiyatlarına yansıyacaktır. Yansımadan önce ev almanın en avantajlı dönemini yaşıyoruz" dedi. '6 AY SONRA KONUT FİYATLARI ARTACAK' Maliyet artışlarının konut stoğu fazlalığında fiyatlara yansımadığını dile getiren Elmas, şöyle devam etti: "Bu artış konut fiyatlarına yansımadı çünkü stok var. Hazır konutlar ve üretilmekte olan konutlar mevcut. Bu da fiyat üzerinde baskı oluşturuyor, konut alacak vatandaş içinde avantaj oluyor. Birinci el konutta, 14-15 aylık stok vardı. Haziran sonunda Türkiye genelinde konut stoğu 800 bin, İstanbul'da ise 180 bindi. Son 6 ayda Türkiye genelinde 200 bin konut satıldı. Kalan 600 bin konut, 3 ay sonra 250 bin daha düşecek. Bu stok 400 binlere kadar inecek zaten sıfıra düşmesi mümkün değil. 6 ay sonra konut fiyatlarına maliyetler yansıyacaktır. Bazı illerde yansımaya başladı mesela İzmir'de ev fiyatları çok yükseldi. İstanbul, Ankara,Antalya ve diğer büyükşehirlerde de bunu hissedeceğiz."

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