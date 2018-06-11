Konutder Başkanı Elmas: Büyümeye aynı hızla devam

İSTANBUL, DHA)- KONUTDER Başkanı ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, TÜİK büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu ve “TÜİK büyüme rakamları memnuniyet verici. Ekonominin 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7.4 oranında büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Dünyanın en yüksek ikinci büyüme rakamına ulaştık. Ekonomimizde dengeli büyümeye devam ediyor. 2017’de yıllık gerçekleşen yüzde 7.4’lük büyüme oranı devam ettirilmiş durumda. Bu rakamlar Türk ekonomisinin derinliğini ve sağlamlığını gösteriyor ” dedi.

Elmas açıklamalarına şu sözlerle devam etti:

"2018 birinci çeyrekte yüzde 7.4 büyüme sağlanması bize pek çok mesaj veriyor. Öncelikle ekonomimizin sağlamlığını ve derinliğini görüyoruz. Ekonomik faaliyetlerimizin dış müdahaleleri umursamadan kararlılıkla yoluna devam ettiğini görüyoruz. 2015 yılından bu yana en büyük ilk çeyrek büyümesini yaşıyoruz. OECD’de Hindistan ile birlikte zirveyi paylaşıyoruz. Uluslararası piyasalar için de önemli bir mesaj veriyor. Uluslararası kuruluşların tahminlerini revize etmeleri gerekiyor.