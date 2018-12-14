KONUTDER, konut kredisi indiriminden memnun

İSTANBUL,(DHA) - Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. KONUTDER, karardan memnun olduğunu ifade ederek, "Sektör oyuncuları ve bankalar hep birlikte hareket ederek aradaki maliyet farkını paylaşmalı ve faiz oranını 0,98’de tutmalıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

Ziraat Bankası, kendisiyle çalışan inşaat firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve inşaatı devam eden konut satışlarının finansmanına destek vermek, elde kalan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için yeni bir kampanyaya imza attı. Banka, kampanya ile konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti. Ayrıca yeni düzenleme ile 500 bin liraya kadar verilecek konut kredilerinin vadesinin 120 aya kadar uzayabileceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, uygulamaya destek verdiklerini ifade ederek, "KONUTDER olarak konut kredilerinin düşürülmesine yönelik Ziraat Bankası’na ilettiğimiz talebimizin olumlu yanıt bulması, sektörümüz için son derece sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu çok önemli adım için Hükümetimize ve Ziraat Bankamıza talebimizi olumlu karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.