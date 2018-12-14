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KONUTDER, konut kredisi indiriminden memnun

FİNANS HABERLERİ  | 14.12.2018 16:49 | Son Güncelleme

Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti.

KONUTDER, konut kredisi indiriminden memnun

İSTANBUL,(DHA) - Ziraat Bankası konut kredisi faizlerini yüzde 1'in altına çekti. KONUTDER, karardan memnun olduğunu ifade ederek, "Sektör oyuncuları ve bankalar hep birlikte hareket ederek aradaki maliyet farkını paylaşmalı ve faiz oranını 0,98’de tutmalıyız" şeklinde açıklamada bulundu.

Ziraat Bankası, kendisiyle çalışan inşaat firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve inşaatı devam eden konut satışlarının finansmanına destek vermek, elde kalan konut stokunun eritilmesine katkıda bulunmak için yeni bir kampanyaya imza attı. Banka, kampanya ile konut kredilerinde faizi yüzde 0.98'in altına çekti. Ayrıca yeni düzenleme ile 500 bin liraya kadar verilecek konut kredilerinin vadesinin 120 aya kadar uzayabileceği bildirildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan KONUTDER Başkanı Altan Elmas, uygulamaya destek verdiklerini ifade ederek, "KONUTDER olarak konut kredilerinin düşürülmesine yönelik Ziraat Bankası’na ilettiğimiz talebimizin olumlu yanıt bulması, sektörümüz için son derece sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu çok önemli adım için Hükümetimize ve Ziraat Bankamıza talebimizi olumlu karşılamalarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

"FAİZ ORANLARI 0.98'DE SABİT TUTULMALI"

"Ziraat Bankası’yla aktif şekilde kredili çalışmakta olan KONUTDER üyeleriyle bu firmalardan konut satın alan müşterileri hedefleyen uygulama, aylık yüzde 0.98 faiz oranı ve 120 aya varan vade seçenekleriyle 500 bin TL’ye kadar konut kredisi kullanma imkânı sunacak" diyen Elmas açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bankayla çalışmakta olan konut üreticisi firmaların da maliyetin bir kısmını katkı payı olarak üstlenmeleri neticesinde faiz oranının müşterilere aylık yüzde 0.98 olarak yansıtılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Ziraat Bankası’yla çalışmakta olan firmaların elinde bulunan bitmiş birinci el ve inşaatı devam etmekte olan konut satışlarının büyük bir ivmeye kavuşacağına inanıyorum. Uygulamadan Ziraat Bankası ile çalışan tüm konut üreticileri faydalanacaktır. KONUTDER olarak uzun bir süredir dile getirdiğimiz, bankaların konut kredi faiz oranını psikolojik sınır olan yüzde 1’in altına çekmesi talebimizle ilgili yaşanan bu gelişme hem ekonomimizin hem de sektörümüzün canlanması açısından önemli bir adımdır. Konut üreticileri olarak bizler bir süredir kendi yaptığımız kampanyalarla özveride bulunarak vatandaşlarımıza konut alımında kolaylık sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de, sektör oyuncuları ve bankalar hep birlikte hareket ederek aradaki maliyet farkını paylaşmalı ve faiz oranını 0,98’de tutmalıyız. Ziraat Bankasının öncülük ettiği bu uygulamaya diğer kamu ve özel sektör bankalarının da dahil olmasını bekliyoruz."

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