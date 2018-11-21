Konutta fiyatlar düştü satışlar arttı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Ekimde konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 civarında artmasının memnuniyet verici olduğunu belirten sektör temsilcileri, yüksek faiz oranlarına rağmen konut fiyatlarındaki gerilemenin satışları artırdığını bildirdi. Tükiye genelinde ekim ayında 146 bin 536 konut satışı gerçekleştirildi. Ekimde satılan konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Ekimde en dikkati çeken rakam ise ipotekli satışların tarihin en düşük noktalarından birinde gerçekleşmesi oldu. Daha önce yüzde 50'lerden yüzde 30'lara gerileyen istekli satış oranı, ekimde toplam satışlar içerisinde yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Konut kredisi faiz oranlarının son yılların en yüksek noktasında bulunması nedeniyle ekimde ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 79,1 azalarak 8 bin 65'e geriledi. Sektör temsilcileri, konut satış rakamlarını AA muhabirine değerlendirdi. \ - "Konut fiyatlarında yüzde 50'leri bulan düşüşler oldu"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, son dönemde konut satışlarında bir hareketlenme yaşandığını belirterek, "Fiyatların düşmesi, kampanyalar, KDV ve harç indirimleri de bu konularda etkili oldu." dedi. Altın ve döviz fiyatlarında gerilemenin başlamasıyla yatırım tercihlerinin mevduat faizlerine ve gayrimenkule kaydığını dile getiren Aşa, "İki yıl önce 700-800 bin liraya bulamadığımız evler şu anda 500-600 bin lira civarında. İstanbul genelinde yüzde 30'ları hatta yüzde 50'leri bulan ciddi düşüşler oldu konut fiyatlarında." diye konuştu. Aşa, aylık faizlerin şu anda yüzde 2'lere dayandığını kaydederek, bunun yüzde 1 ve altına düşmesiyle sektörün önünün çok daha fazlasıyla açılacağını sözlerine ekledi. Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, gayrimenkul sektöründeki durgunluğun kampanyalarla yerini hareketliliğe bıraktığını belirterek, satışların ekimde yüzde 19,2 artmasından bahsetti. Hükümetin sektörü canlandırmaya yönelik attığı adımların faydalarını gördüklerini dile getiren Babacan, bu yükseliş eğiliminin yılın kalan döneminde de etkisi göstereceğini söyledi.

Babacan, "Özellikle son dönemde sektörümüzü en çok zorlayan konular arasında yer alan KDV konusunda yapılan yeni düzenlemenin uzatılmasını, imar barışı ve tapu harcı indirimiyle bir bütün olarak ele alırsak 2018 sonuna kadar satışları hareketlendirecek bir etki oluşturacak." dedi. Faizlerin artık düşme eğilimine girdiğini ifade eden Babacan, bu eğilimin devam edeceğini, kampanyalar sayesinde mevcut konut stoklarının hızla daraldığını, bu durumun yeni konut projelerini de hızlandıracağını bildirdi. \ - "Tüm zamanların aylık rekoru kırıldı" Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Türkiye genelinde ekimde 146 bin 536 adet konut satışı gerçekleştiğini belirterek, "Bu rakamlarla 2018 Ekim ayı, Türkiye ekonomi tarihinde en çok konut satılan ay olmuştur." dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın KDV ve tapu harcı indirimi desteği ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve KONUTDER'in de desteklediği "Türkiye İçin Kazanç Vakti" kampanyasının bu satış artışında etkili olduğunu dile getiren Elmas, sektörün ivme kazandığını söyledi.

Elmas, "Ekonomide yaşanan durgunluktan etkilenen konut piyasası, ciddi avantajlar sağlayan kampanyayı fırsat bilen alıcıların ve yatırımcıların ilgi göstermesiyle canlandı." diye konuştu. Vatandaşların bu kampanya dönemini çok iyi değerlendirdiğini vurgulayan Elmas, vergi indirimlerinin yıl sonuna kadar uzatılmasının, enflasyonla mücadele kampanyası ile sağlanan yüzde 10 ilave indirim imkanının ve firmaların cazip ödeme imkanlı kampanyalarının sektörü yıl sonuna kadar canlı tutacağını anlattı. Elmas, bu sayede 2018 sonunda yeni bir rekor gelebileceğini vurguladı. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, hükümetin desteklerinin ve sektörün başlattığı kampanyaların satışları ciddi şekilde artırdığını belirterek, "Sene sonuna kadar KDV oranları ile tapu harçlarındaki indirimler sayesinde, sektördeki hareketlilik devam edecektir. Ayrıca, konut kredi faizlerinin düşmeye başlaması da konut talebini olumlu yönde etkileyecektir." dedi. \ - "Konut satışında rekor kırılabilir" İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yabancı alımların önünü açan teşvik ve ekonomik gelişmeler gibi şartların, yurt içi satışlarda da oluşturulması durumunda iç satış rakamlarının daha da artacağını söyledi.

Durbakayım, "Kısaca yurtiçi satışların yeni bir rekor kırması için konut kredisi faizlerinin uygun seviyelere inmesi gerekmektedir. Böylece bu yılın 10 ayında gerçekleşen toplam 1 milyon 148 bin adetlik konut satışı geçen yılki 1 milyon 409 bin adetlik rekor satışının üzerine çıkabilir." dedi. Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, 10 ayda konut satışının bir milyon 150 bin adede yaklaştığını belirterek, "Ekimde 146 binden fazla konut satılırken bunların sadece yüzde 5,5'i ipotekli. Bu durum bize konutların banka kredisiyle alınmadığını gösteriyor." dedi. Özyurt, tüm sıkıntılara rağmen üreticilerin maliyet artışını fiyatlara yansıtmamasının satışlara etki ettiğini belirterek, bunun hem yerliler hem de yabancılar için önemli fırsat sağladığını söyledi. Fuzul Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, konut satışında, artan faiz oranlarına, yaşanan olumsuz ekonomik ve konjonktürel gelişmelere rağmen geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 19'u aşan artış yaşadıklarını söyledi. Akbal, "Bu durum, hem sektörde tüketicilerin ihtiyaç gereği ev aldığını ortaya koyuyor hem de balon dedikodularına ciddi bir cevap veriyor. İlk 10 ayda 1 milyon 150 konut sattık. Muazzam bir rakam bu, Avrupa'da hiç bir ülke bırakın 10 ayı, yıl toplamında bile bu rakamlara ulaşamıyor." ifadelerini kullandı.