Konutta ikinci büyük kampanya başladı

İSTANBUL, (DHA) - GAYRİMENKUL sektörünün yakından takip ettiği konut kampanyası başlatıldı. Faizler bir önceki kampanya döneminde olduğu gibi yüzde 0.98'e çekildi ve yüzde 10 indirim yapıldı, 120 ay vade uygulandı.

Gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin detaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında açıklanıyor. Emlak Konut GYO, İller Bankası AŞ (İlbank), KİPTAŞ, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile birçok şirketin kampanyaya destek olacağı belirtiliyor.

Yeni konut kampanyasıyla ile vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmalarının yanı sıra yatırımların da milli ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

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